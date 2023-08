In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 10.08.23

Wendler-Desaster: Comeback-Konzert abgesagt!

Michael Wendler hat sein großes Comeback angekündigt. Doch das erste Konzert ging völlig nach hinten los! Die Verantwortlichen des „Schlager unter Plamen“-Festivals haben die Veranstaltung auf Kreta gestern abgesagt, wie die Bild-Zeitung berichtet. Da auch Michael Wendler zum Line-Up gehörte, gab es massiven Protest. „Hass- und Hetzkommentare sowie beleidigende Nachrichten haben mich persönlich sehr getroffen“, schrieb Veranstalter René Ulbrich bei Instagram. Die Sänger Ross Antony und Julian David haben ihre Teilnahme außerdem zurückgezogen, da sie nicht mit Michael Wendler in Verbindung gebracht werden wollten. Es ist nicht die einzige Pleite für den Schlagersänger: Auch eine geplante RTLZWEI-Doku von Michael Wendler und Laura Müller wurde abgestrichen.

Rechtsradikal und homophob? Jenny Frankhauser platzt der Kragen!

Jenny Frankhauser ist in der vergangenen Zeit immer wieder Anschuldigungen in den sozialen Netzwerken ausgesetzt. Einige Fans behaupten, dass die Tochter von Iris Klein rechtsradikal und homophob sei. Das will Jenny Frankhauser nicht auf sich sitzen lassen. „Es werden einem Dinge unterstellt, das müsst ihr euch mal überlegen, zum Beispiel, dass wir homophob sind. Da denke ich mir: Woher kommt so eine gequirlte sch****? Meine lesbischen Tanten lachen sich kaputt. […] Natürlich ist es einfach nicht richtig! Sind wir nicht“, schreibt sie bei Instagram. Auch ihr Freund ist im Visier einiger User*innen. „Also ganz offiziell .Wir sind nicht homophob. Wir sind nicht rechtsradikal. Also bitte, hört auf so eine Sch**** zu verbreiten!“, so die 30-Jährige.

Cheyenne Ochsenknecht spricht über Familienplanung

Cheyenne Ochsenknecht hat bereits zwei Kinder. Dabei soll es auch bleiben! Denn die bekannte Persönlichkeit hat mit der Familienplanung abgeschlossen. „Möchtet ihr noch weitere Kinder?“, fragt ein Fan in einer Fragerunde bei Instagram. Promt folgte die Antwort: „Nope“, so Cheyenne Ochsenknecht. Dann gibt sie noch preis: „Und jetzt, wo das Zweite ein Junge ist, ist es umso perfekter aufzuhören mit der Kinderplanung.“