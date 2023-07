In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 10.07.23

Janina Youssefian rechnet mit Yvonne Woelke ab

Derzeit herrscht dicke Luft zwischen Janina Youssefian und Yvonne Woelke. Die beiden kennen sich seit bereits 15 Jahren und haben viel durchlebt – doch damit ist wohl erstmal Schluss. Denn Janina fühlt sich von ihrer besten Freundin hintergangen. Denn das sie beim „großen Promi-Büßen“ teilnimmt, passt ihr überhaupt nicht. „Dabei habe ich sie erst bei den Senderverantwortlichen ins Spiel gebracht. Sie wollten Yvonne doch erst gar nicht haben. Und dann hat sie nicht mal den Anstand, Danke zu sagen. Sie hat mich hintergangen und enttäuscht“, sagt das Model in der Bild-Zeitung. Dann holt sie noch weiter aus: „Yvonne ist seit einigen Monaten nur noch Fame-geil. Das liegt wohl an ihrer Beziehung zu Peter. Das hat scheinbar auch ihr Denken, wie man sich gegenüber Freundinnen zu verhalten hat, verkleinert.“

Sarafina Wollny: Baby soll noch diesen Monat kommen

Sarafina Wollny und ihr Partner Peter sind bereits glückliche Eltern von Emory und Casey. Anfang des Jahres hatte die Tochter von Silvia Wollny verkündet, erneut schwanger zu sein. Seitdem postete die 28-Jährige immer wieder Schwangerschaftsupdates bei Instagram. Nun verkündet sie: Ihr Baby soll noch in diesem Monat zur Welt kommen! „Unser kleiner Bauchzwerg macht es sich schön gemütlich in Mamas Bauch“, teilte Sarafina Wollny im Rahmen einer Instagram-Fragerunde mit. Mittlerweile sei sie in der 37. Schwangerschaftswoche. „Das Baby ist jetzt ungefähr 45-46 Zentimeter groß, hat ein Gewicht von circa 2.200 Gramm. Wir sind happy, der Doktor ist happy, dem Baby geht’s gut, alles ist gut“, plauderte die 28-Jährige bereits vor einigen Wochen aus.

Johnny Depp schließt Rückkehr zu Disney nicht aus!

Johnny Depp war in zahlreichen Blockbustern zu sehen. Seine wohl bekanntesten Filme sind die „Fluch derKaribik“-Reihe – dadurch erlangte er seinen internationalen Durchbruch. Doch im Laufe der Zeit distanzierte sich der Hollywood-Star von Disney und auch mit der beliebten Filmreihe wolle er nichts mehr zu tun haben. Nun hat er jedoch seine Meinung geändert. Denn der Schauspieler schließt angeblich eine Rückkehr zu Disney nicht aus. „Wenn es das richtige Projekt ist, wird er es machen“, erklärt eine Quelle gegenüber People. Die New York Times berichtet unterdessen, dass aber auch Disney für eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Schauspieler offen sei.