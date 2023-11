In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 09.11.23

Villa-Zoff: Richter entscheidet zugunsten von Katy Perry

Katy Perry und Orlando Bloom sorgten zuletzt für negative Schlagzeilen. Die Sängerin und der Schauspieler stritten mit Carl Westcott um ein Anwesen. Die Sängerin hatte bereits im Jahr 2021 die Villa des todkranken Mannes erworben. Dieser wollte dann doch nicht verkaufen und behauptete, dass er bei Vertragsabschluss nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Grund dafür sollen starke Schmerzmedikamente gewesen sein. Ein Richter hat nun zugunsten von Katy Perry entschieden. „Die Beweise zeigen, dass Herr Westcott den Vertrag aus keinem anderen Grund gebrochen hat, als dass er seine Meinung geändert hätte“, erklärte der Anwalt der Sängerin laut People. „Westcotts wichtigstes Beweismittel in Bezug auf das fehlende Geistesvermögen war die Analyse und Aussage seines beauftragten Sachverständigen, die das Gericht nicht für glaubwürdig oder überzeugend hielt“, heißt es in der Argumentation des Gerichtes.

Irina Shayk schwärmt von Bradley Cooper

Irina Shayk und Bradley Cooper sorgten selbst für Spekulationen für ein Liebes-Comeback. Das wird es zwar nicht geben, aber dennoch könnte es zwischen den beiden kaum besser laufen. „Er ist der beste Vater, den Lea und ich uns wünschen könnten“, schwärmt Irina Shayk in einem Interview mit Elle. Die beiden teilen sich das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. „Es funktioniert immer, aber es funktioniert immer, weil wir es zum Laufen bringen“, sagt sie dazu. Auf eine Nanny verzichten die beiden. „Sie ist super pflegeleicht. Vor zwei Tagen musste ich ins Fitnessstudio, also habe ich ihr einfach ein Malbuch gegeben und gesagt: ‚Mama trainiert‘. Sie hat eine Stunde lang gemalt. Dann sind wir zur Michael-Kors-Anprobe gegangen. Sie traf all die Mädchen. Michael schenkte ihr eine Tasche. Sie hat ihm ein Kätzchen gemalt“, so Irina Shayk.

Taylor Swift: Fans zelten seit fünf Monaten vor dem Stadion!

Die Fans von Taylor Swift sind zu allem bereit. In Südamerika erreicht die Begeisterung einen neuen Höhepunkt. Dort campen nämlich Fans seit stolzen fünf Monaten vor dem Estadio Monumental, in welchem die Sängerin auftreten will. Im Rahmen ihrer „Eras-Tour“ tritt die Musikerin erstmals in Argentinien auf. Schon im Juni wurden Bilder in den sozialen Netzwerken veröffentlichen, auf welchem zu sehen war, wie Fans vor dem Stadion zelten. „Wir zelten hier seit fünf Monaten“, erklärte eine Frau in der Bild-Zeitung. Nach dem Auftritt in Argentinien reist die Sängerin im Rahmen ihrer Tour über den Globus. Alle Auftritte sind ausgebucht – schon jetzt ist die Tour ein Mega-Erfolg.