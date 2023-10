In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 09.10.23

Kylie Jenner löscht Instagram-Beitrag zu Israel wieder

Kylie Jenner hat einen Instagram-Beitrag innerhalb einer Stunde wieder gelöscht. In einer Instagram Story hatte die Reality-Persönlichkeit nach dem Hamas-Angriff auf Israel einen Beitrag des Accounts „StandWithUs“ geteilt. „Jetzt und für immer stehen wir an der Seite des israelischen Volkes“, heißt es darin in einer Grafik. Die Unternehmerin habe jedoch so viel Kritik bekommen, dass sie den Beitrag wieder löschen musste, wie Page Six berichtet. Weshalb sie diesen gelöscht hat, erklärte Kylie Jenner nicht. Jedoch häuften sich unter dem Beitrag viele Kommentare mit palästinensischen Flaggen. Bei Instagram und dem Kurznachrichtendienst X wird darüber weiter diskutiert. „Es ist eigentlich viel schlimmer, dass Kylie Jenner den Israel-Post einfach gelöscht hat. Das zeigt einen Mangel an Wissen und Sorgfalt, sie hat es nur gepostet, damit darüber gesprochen wird“, schreibt beispielsweise ein User.

Starkoch Michael Chiarello stirbt nach allergischem Schock

Michael Chiarello hatte sich in den Vereinigten Staaten einen erfolgreichen Namen als Promikoch gemacht. Mit dem TV-Kochshows „Easy Entertaining mit Michael Chiarello“ und „NapaStyle“ gelang ihm der Durchbruch. Doch jetzt gibt es traurige Nachrichten: Der Starkoch ist im Alter von 61 Jahren. Seine Firma Gruppo Chiarello habe die Todesnachricht bestätigt, wie das Klatschportal TMZ berichtet. „Wir trauern zutiefst um unseren geliebten Patriarchen Michael. Seine kulinarische Brillanz, seine grenzenlose Kreativität und sein unerschütterliches Engagement für die Familie waren der Kern seines Wesens“, teilte seine Familie in einem Statement mit.

Peter Klein und Yeliz Koc sind bei „Promi Big Brother“ dabei

Die ersten Kandidaten wurden enthüllt! Peter Klein und Yeliz Koc wollen die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“ aufmischen. „Viele haben spekuliert, ich darf es euch jetzt verraten!“, freut sich der Ex-Mann von Iris Klein bei Instagram. „Viele haben spekuliert, ich darf es euch jetzt verraten!“, schwärmt auch Yeliz Koc. Am Montagnachmittag gab es eine Pressekonferenz zur neuen Staffel der Realityshow, bei welcher auch KUKKSI anwesend war. Der Sender hat weitere Details gelüftet: SAT.1-Chef Daniel Rosemann hat verraten, dass die neue Staffel von „Promi Big Brother“ am 20. November 2023 starten wird. Außerdem soll es erstmals nach Jahren wieder einen 24 Stunden-Livestream geben.