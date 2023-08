In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 09.08.23

Megan Fox hat einen Gedichtband geschrieben

Megan Fox wird einen Gedichtband veröffentlichen. Das Buch mit dem Titel „Pretty Boys are Poisonous“ (zu deutsch: Schöne Männer sind giftig) soll im November erscheinen. „Ich habe ein Buch geschrieben“, verkündet die Schauspielerin bei Instagram. Sie zeige darin „den Fans ihren bösen Humor durch eine herzzerreißende und düstere Gedichtsammlung“. Sie selbst erklärt laut dem Verlag: „Diese Gedichte wurden geschrieben, um die Krankheit zu beseitigen, die sich aufgrund meines Schweigens in mir festgesetzt hatte. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Geheimnisse der Männer zu bewahren, und mein Körper schmerzt von der Last ihrer Sünden.“

Bald ein Baby? Evelyn Burdecki wünscht sich ein Kind

Evelyn Burdecki nahm in zahlreichen TV-Formaten teil und suchte ihre große Liebe – so nahm die Blondine beispielsweise bei „Der Bachelor“ oder auch „Take me out“ teil. Den richtigen Partner hat sie bis heute nicht gefunden. Dieser fehlt ihr allerdings, denn die Persönlichkeit wünscht sich ein Kind. „Meine Uhr tickt, aber ich habe immer noch keinen passenden Zeiger zu der Uhr gefunden“, sagt Evelyn Burdecki im Interview mit der Bild-Zeitung. Obwohl ihre Uhr tickt, macht sie sich mit dem Kinderwunsch keinen Stress. „Helene Fischer hat mit 38 ihr erstes Kind bekommen, sie ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Da mache ich mir keine Sorgen“, sagt sie gegenüber Watson.

Darauf verzichtet Sarah Engels seit drei Jahren

Alkoholbeichte von Sarah Engels! Die Ex-Frau von Pietro Lombardi verzichtet seit drei Jahren auf Alkohol. Trinkst du ab und zu Alkohol?“, will ein Instagram-Follower von Sarah Engels wissen. Darauf antwortet sie: „Ich glaube, mittlerweile habe ich seit fast drei Jahren (als ich mit Solea schwanger war) keinen Alkohol mehr getrunken.“ Zu Hochprozentigem habe sie davor bereits schon nicht gegriffen. „Weil es irgendwie nie so meins war und ich zum Beispiel auch lustige Abend haben konnte ohne etwas zu trinken“, so Sarah Engels.