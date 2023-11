In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 08.11.23

„Friends“-Cast plant jährliche Gedenkfeier für Matthew Perry

Matthew Perry ist vor einigen Wochen verstorben. Der „Friends“-Cast sogar eine jährliche Gedenkfeier für Matthew. „Jeder wünscht sich, die Zeit zurückzudrehen und ihn anzurufen oder sich auf einen Kaffee zu treffen“, erklärt ein Insider gegenüber New Magazine. „Ich denke, das einzig Positive an der Sache ist, dass sich alle ‚Friends‘-Stars öfter treffen werden. Es gibt bereits Gespräche über ein jährliches Treffen, um Matt zu gedenken“, offenbart die Quelle weiter. Schlecht soll es vor allem Jennifer Aniston gehen. „Sie hat sich immer noch nicht vom Tod ihres Vaters erholt. Matthews Verlust hat ihr komplett den Boden unter den Füßen weggerissen“, verriet ein Insider gegenüber Page Six.

Elena Miras: „Ich habe meinen Arsch verloren“

Stressbedingt hat Elena Miras an Gewicht verloren. Die Reality-Bekanntheit wollte deshalb wieder zunehmen. „Ich habe endlich wieder zugenommen“, berichtet die 31-Jährige bei Instagram. Nicht nur mit Stress, sondern auch mit der chronische Schmerzerkrankung Trigeminusneuralgie hatte sie zu kämpfen. Doch sie blickt positiv in die Zukunft. „Heute früh bin ich auf die Waage gegangen, da waren es 50 Kilo. Aber mit diesen Klamotten“, so Elena Miras. „Als ich so abgenommen […] habe, habe ich meinen kompletten Arsch verloren“, so die Ex-Dschungelcamperin. Sie kann bereits erste Erfolge feiern: „Langsam langsam geht es hoch, deswegen habe ich wieder mit dem Training angefangen.“

Tom Kaulitz klärt auf: Die Geschichte hinter dem Ei-Kostüm

Auf der Halloween-Party von Heidi Klum war Tom Kaulitz als riesiges Vogel zu sehen. Der Look sorgte für Gesprächsstoff. Nun klärt Tom Kaulitz auf, was es damit wirklich auf sich hatte. „Ich habe so viele Kommentare gelesen, auch von Leuten, die gesagt haben: ‘Der arme Tom! Was machen die nur mit ihm?’“, sagt Bill im „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“-Podcast. „Auch Heidi wurde gefragt: ‘Was hat er denn verbrochen, dass du ihn in so ein Outfit reinstecken musstest“, sagte Tom Kaulitz darauf. Der 34-Jährige macht dann deutlich: „Das ist doch das Geile an Halloween. Ich will doch ein Kostüm haben, was keiner hat. Das nicht nur möchtergern-cool, gruselig oder irgendwas ist. Sondern auch bescheuert. Ein Ei ist so geil bescheuert, dass ich gedacht habe: Das ist doch mega.“