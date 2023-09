In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 08.09.23

Erster Todestag: Die Royal-Fans vermissen die Queen

Nach 70 Jahren auf den Thron ist Queen Elizabeth II. genau vor einem Jahr im Alter von 96 Jahren verstorben. Prinz William (41) und Prinzessin Kate schrieben in einem Beitrag bei Instagram: „Wir vermissen dich“. Und auch die Royal-Fans vermissen die Queen. „Wie kann es schon ein Jahr sein? Es kommt mir immer noch nicht real vor“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram.

Miley Cyrus spricht offen über das Ehe-Aus mit Liam Hemsworth

Miley Cyrus spricht offen über die Trennung von ihrem Ex-Mann Liam Hemsworth. Im Jahr 2018 gaben sie sich das Ja-Wort – doch einige Zeit später war schon wieder Schluss. Die Sängerin habe keine Zukunft mehr mit Liam gesehen. „Der Tag der Show war der Tag, an dem ich beschlossen hatte, dass es in meinem Leben nicht mehr funktionieren würde, in dieser Beziehung zu sein“, verriet sie in der TikTok-Serie „Used to Be Young“. „Was wirklich beschissen war, war nicht die Tatsache, dass ich und jemand, den ich geliebt habe, gemerkt haben, dass wir uns nicht mehr so lieben, wie wir es früher getan haben – das ist okay, das kann ich akzeptieren. Ich kann aber nicht akzeptieren, dass man mich schlecht macht und all diese Geschichten erzählt“, verriet sie ebenfalls in dem Format.

Rihanna spricht über ihre zwei kleinen Söhne

Rihanna wurde Mama in diesem Jahr. Bisher hielt sich die Sängerin mit Details zum Nachwuchs zurück. Die Musikerin hat in einem Interview verraten, mit einer bekannten Bekleidungsmarke einen Sportschuh rauszubringen. Dabei schwärmte sie auch von ihren zwei Kindern. „Dieses Mal haben wir unsere Kreationen auf Kinder ausgeweitet, weil ich egoistischerweise möchte, dass meine Jungs in allem vorkommen, was ihr Vater und ich tragen oder entwerfen“, sagt die „Bitch Better Have My Money“-Interpretin gegenüber Vogue.