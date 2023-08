In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 08.08.23

Schwerer Reitunfall: Lena Meyer-Landrut verletzt sich zwischen Rücken und Po

ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut hatte einen schweren Reitunfall. Die Sängerin hat sich zwischen Rücken und Po verletzt, wie die 32-Jährige jetzt in einem Statement bei Instagram bekanntgab. Dort befinden sich zahlreiche Nerven – deshalb ist das nicht ungefährlich. „Vom Pferd gefallen und mir dabei ’n doppelten Kreuzbein-Bruch geholt (klar, ein Knochen reicht nicht). Ich versuche, mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam. Passt schön auf Euch auf, soweit es geht“, schrieb Lena Meyer-Landrut in dem sozialen Netzwerk. Zahlreiche Fans oder auch Promi-Kollegen wie Ilka Bessin oder Wayne Carpendale wünschen der Musikerin gute Besserung.

Partner von Sandra Bullock verstirbt mit 57 Jahren!

Schwerer Schicksalsschlag für Sandra Bullock: Ihr Partner Bryan Randall ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Vor rund drei Jahren erkrankte der Fotograf an einer Nervenkrankheit – den Kampf gegen die Krankheit hat er jetzt verloren. „Mit großer Traurigkeit teilen wir mit, dass Bryan Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS friedlich verstorben ist“, heißt es laut dem People-Magazin in einem Statement. Seine Angehörigen bitten: „Wir, die wir uns um ihn kümmerten, taten unser Bestes, um seine Bitte zu erfüllen.“

Riley Keough verrät den Namen ihrer Tochter

Riley Keough lüftet endlich das Geheimnis um ihr Kind! Im Jahr 2022 erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Bisher waren bisher wenige Details bekannt – bis jetzt! Denn die Schauspielerin hat nun den Namen ihres Kindes verraten. Die Kleine hört auf den ungewöhnlichen Namen Tupelo Storm Smith-Petersen. „Es ist lustig, weil wir ihren Namen vor dem Elvis-Film ausgesucht haben“, erklärte Riley Keough im Interview mit Vanity Fair. „Ich dachte: ‚Das ist toll, denn es ist nicht wirklich ein bekanntes Wort oder ein Name in Bezug auf meine Familie – es ist nicht wie Memphis oder so. Als dann der Elvis-Film herauskam, hieß es: Tupelo dies und Tupelo das. Ich dachte: ‚Oh, nein'“