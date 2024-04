In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 08.04.24

Billie Eilish: Drittes Album erscheint schon bald

Billie Eilish hat ihr drittes Studioalbum angekündigt und trägt den Namen „Hit Me Hard and Soft“. Die neue Platte erscheint demnach am 17. Mai 2024. „Ich veröffentliche keine Singles, ich will euch alles auf einmal geben“, schreibt die Sängerin bei Instagram. Das Album habe sie gemeinsam mit ihrem Bruder geschrieben. „Finneas und ich könnten wirklich nicht stolzer auf dieses Album sein und wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört“, heißt es in dem Post. Der Albumtitel repräsentiere das „extrem emotionale Werk, das harte und auch softe Schläge austeilt, indem Billie Eilish inhaltlich und klanglich immer wieder Genre-Grenzen neu absteckt und jede Art von Trends einfach ausklammert“.

Darum bereut Deryck Whibley seine frühere Suchtzeit nicht

Deryck Whibley kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen. Auch, wenn diese Zeit schwierig war, will er diese nicht missen. „Die Leute haben mich im Laufe der Jahre oft gefragt: ‚Bedauerst du Dinge oder wünschst du dir, sie wären nicht passiert?‘ […] Ich sage dann: ‚Ich bin so dankbar, dass ich diese harten Zeiten durchgemacht habe. Wie langweilig wäre mein Leben, wenn ich nie um etwas gekämpft hätte?'“, sagt der Sänger in einem Interview mit People. Der schnelle Ruhm wuchs ihm damals über den Kopf: „Wir waren erst 20 Jahre alt und flogen plötzlich in Privatjets, flogen mit Hubschraubern zu Konzerten und hingen mit unseren Helden ab. Leute von Iron Maiden tauchten bei unseren eigenen Shows auf und brachten ihre Kinder mit, um uns zu treffen und so weiter und so fort.“

Luke Mockridge über Teilnahme bei „Let’s Dance“

Luke Mockridge wurde schon mehrmals für die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ angefragt. Das hat der Comedian jedoch abgelehnt – aus einem Grund. „Ich wurde ein paar Mal gefragt, aber ich habe mir immer gesagt, ich würde partout nie bei einer Sendung mitmachen, bei der ich Menschen über den Bildschirm anbetteln muss, für mich anzurufen“, betont der 35-Jährige im „Kennt jeder“-Live-Podcast mit Hamad Firdousi. Ebenso wenig kann sich der 35-Jährige eine Teilnahme bei The Masked Singer vorstellen. „Bei ‚The Masked Singer‘ hab ich immer das Gefühl, das Kostüm ist der größere Star als der, der darunter ist“, so Luke Mockridge.