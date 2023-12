In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 07.12.23

„Überflüssiger Ballast!“: Cardi B macht Offset eine Ansage!

Erst vor wenigen Tagen machten Spekulationen um ein mögliches Liebes-Aus von Musikerin Cardi B und ihrem Ehemann Offset die Runde. Die beiden entfolgten sich auch in den sozialen Netzwerken. Nun teilt die Rapperin ordentlich aus. „Ich weiß, wo ich karrieremäßig, finanziell und privat im nächsten Jahr sein will. Ich muss überflüssigen Ballast loswerden!“, verriet sie jetzt in einem Video bei Instagram. „Manchmal denke ich, dass ich keine Gefühle verletzen und die Menschen beschützen will. Aber wie würden die sich ohne mich fühlen? Wie würde ihr Leben ohne mich sein? Scheiß drauf!“, erzählt Cardi B.

„Kein gesunder Ort“: Angelina Jolie will Hollywood verlassen

Angelina Jolie ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Für zahlreiche Produktionen wie „Lara Croft“, „Salt“ oder „Nur noch 60 Sekunden“ stand die Schauspielerin vor der Kamera. Doch nun plant die 48-Jährige, Hollywood den Rücken zu kehren. „Von allen Orten auf der Welt ist Hollywood kein gesunder Ort“, sagt Angelina Jolie in einem Interview mit WSJ. Für sie sei das zu Hause vieler Stars einfach nur „oberflächlich“. Zwar lebe ihre Familie in Los Angeles – dennoch plant die Schauspielerin, demnächst umzuziehen. Schon vor einiger Zeit gestand die Schauspielerin, dass es ihr nicht gut gehe. „Ich fühle mich zurzeit ein bisschen niedergeschlagen. Ich habe das Gefühl, dass ich seit einem Jahrzehnt nicht mehr ich selbst bin, worauf ich nicht näher eingehen möchte“, erklärte sie gegenüber Vogue.

Elena Miras kämpft um ihre Gesundheit

Hinter Elena Miras liegt eine schwere Zeit – das hat auch körperliche Spuren hinterlassen. In nur drei Monaten hat die Reality-Persönlichkeit sieben Kilo verloren. Zuletzt wo sie nur noch 45 Kilo. Der Gewichtsverlust hatte private und gesundheitliche Gründe. „Ich habe mich auch lange geschämt, weil ich so dünn bin“, erklärte Elena Miras im RTL-Interview. „Ich hatte so viel Stress (…) Dann kamen diese Kopfschmerzen plötzlich, dann hatte ich Schmerzen an den Oberschenkeln. (…) Ich habe das nicht wahrgenommen“, sagt sie weiter. Eine Freundin habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht gut aussehe – das habe sie zum Nachdenken gebracht. Nun meldet sie sich mit erfreulichen Nachrichten zurück – derzeit wiege sie 50 Kilo.