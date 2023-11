In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 07.11.23

Evan Ellingson: CSI-Star stirbt mit 35 Jahren!

Evan Ellingson ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Der Schauspieler wurde leblos in einer Wohneinrichtung für Suchtkranke gefunden. Das zuständige Sheriff’s Office im kalifornischen San Bernardino County bestätigte die traurige Todesmeldung. Eine Fremdeinwirkung können ausgeschlossen werden. Woran der Schauspieler jedoch starb, ist bisher noch nicht geklärt. Sein Vater erklärte gegenüber TMZ, dass sein Sohn immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Bekannt war er vor allem durch Serien wie „CSI: Miami“ und „24“.

Taraja Ramsess: Hollywood-Stuntman und drei seiner Kinder tot!

Hollywood trauert um Taraja Ramsess. Der Stuntman sowie drei seiner Kinder sind bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Der 41-Jährige war in DeKalb County im US-Bundesstaat Georgia in der Halloweennacht unterwegs, als das schreckliche Unglück passierte, wie das Nachrichtenportal wsbtv.com berichtet. Seine Mutter bestätigte den Tod ihres Sohnes und ihrer drei Enkelkinder. „Alle, die ihn kannten und ihm begegnet sind, wissen, wie besonders Taraja war“, erinnert sie sich. und weiter: „Er hatte eine tiefe Fähigkeit zur Liebe und liebte seine Kinder mehr als alles andere. Er liebte seine Kampfsportarten, Motorräder und alles, was mit dem Filmemachen zu tun hatte. Er hatte einen sehr skurrilen, aber auch bösen Sinn für Humor und konnte dabei so kitschig sein wie nur möglich.“

Klage von Geschäftspartnern: Iris Klein gewinnt Café-Prozess

Iris Klein musste sich im Sommer vor Gericht verantworten. Damals habe sie den Betrieb nach nur wenigen Tagen hingeschmissen. Daraufhin verklagten ihre Geschäftspartner Nadescha Leitze sowie die Investorin Jasmin R. die Katzenberger-Mama. Nun hat Iris Klein stolz verkündet: Sie hat den Prozess gewonnen! „Wer zuletzt lacht, lacht am besten!“, meint Iris Klein bei Instagram. „Ich hatte ja nur einen Mietvertrag gekündigt, den ich zuvor selbst abgeschlossen hatte – mehr war da ja nicht“, stellt sie klar. Nach dem Sieg ist Iris Klein total erleichtert: „Trotz alledem fällt mir ein Stein endlich vom Herzen und vielleicht schlafe ich es jetzt endlich mal besser, denn es hat mich ja doch schon belastet.“ Das Verfahren sei von der Presse künstlich aufgebauscht wurden, erklärt sie weiter. Beim Prozess erschien Iris Klein sogar mit einem Bodyguard – aus Angst, dass ihre ehemaligen Geschäftspartner gewalttätig werden könnten.