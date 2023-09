In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 07.09.23

Carolin Kebekus tatsächlich schwanger!

Zuletzt gab es einige Gerüchte, dass Carolin Kebekus ihr erstes Kind erwartet. Eigentlich hält die bekannte Persönlichkeit ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit zurück. Nun hat sie tatsächlich bestätigt, dass sie Nachwuchs erwartet. In der TV-Show „Kölner Treff“ hat der Comedian ihre Schwangerschaft offiziell gemacht. „Liebe Carolin, wir kennen uns schon viele Jahre, wir schätzen uns, und ich gratuliere sehr, sehr herzlich zur Schwangerschaft“, erklärte Moderatorin Bettina Böttinger während der Aufzeichnung.

Sprecher dementiert: Al Pacino und seine Freundin sind noch ein Paar

Zuletzt machten Spekulationen die Runde, dass sich Al Pacino und Noor Alfallah getrennt haben soll. Ein Sprecher dementiert die Gerüchte. Demnach sind die beiden noch ein Paar! „Al und Noor haben erfolgreich zusammengearbeitet und einvernehmlich Vereinbarungen bezüglich ihres Kindes Roman getroffen. Sie sind immer noch zusammen“, lässt ein Sprecher gegenüber TMZ verlauten. Der Hollywood-Star wurde vor einigen Monaten zum vierten Mal Papa. Verheiratet war Al Pacino nie. Mit Noor Alfallah soll er während der Corona-Pandemie zusammengekommen sein, wie US-Medien berichten.

Bushido gibt Gesundheits-Update nach Tropf

Im Prozess mit Arafat Abou-Chaker konnte Bushido vor Gericht einen Erfolg erzielen. Zudem hat es der Rapper in den aktuellen Midweek-Charts auf den dritten Platz geschafft. „Leute, was habt ihr gemacht?! (…) Ich kann da echt nichts zu sagen!“, zeigte sich Bushido überrascht. Jedoch hat es den Rapper auch ordentlich erwischt. „Ich bin so heftig krank geworden, dass ich in der Nacht wirklich in der Dusche geschlafen habe“, erklärte der 44-Jährige im Interview mit RTL. Zuvor hat es auch noch seine Kids erwischt. „Dann ist es eine Frage der Zeit, wer als nächstes umkippt“, so Bushido.