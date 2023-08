In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 07.08.23

Lisa und Lena: Influencer-Twins gehen getrennte Wege

Seit Jahren gehen Lisa und Lena beruflich gemeinsam durchs Leben. Doch nun ist damit Schluss: Beruflich gehen die beiden künftig getrennte Wege. Das Aus hat sich bereits vor einiger Zeit angedeutet, wie die Bild-Zeitung berichtet. So ging vor wenigen Tagen ein YouTube-Kanal von Lisa und ihrem Ehemann Jonas online. „Jonas war zwar nicht offiziell der Grund für die Trennung der Zwillinge, Fakt ist aber: Lena hat sich mehr und mehr unwohl gefühlt und wollte nicht das dritte Rad am Wagen sein“, verriet ein Insider dem Blatt. Weiter verrät die Quelle: „Lena bleibt immer ein Teil […]. Aber Lisa und Jonas wollen sich nicht mehr verstecken, sondern an ihrem Leben teilhaben lassen, ohne ein schlechtes Gewissen Lena gegenüber zu haben“

Mit nur 52 Jahren: TV-Moderatorin Katja Dofel ist verstorben!

Die langjährige n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel ist im Alter von 52 Jahren verstorben. „Katja war eine leidenschaftliche Börsenreporterin und hat ab April 2000 bis Ende 2022 für uns aus dem ntv Börsenstudio in Frankfurt berichtet. Zuvor hatte sie mehrere Jahre direkt auf dem New Yorker Parkett als Korrespondentin gearbeitet, unter anderem auch für ntv“, schreibt der Sender in einem Statement. Und weiter: „Ihre Hingabe und ihr unermüdlicher Einsatz für das Thema Wirtschaft und Börse beeindruckte nicht nur ihre Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir trauern um eine nimmermüde Journalistin und Freundin. Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen.“

Rekord: „Barbie“ knackt die Milliarde!

Am 6. August hat „Barbie“ die Milliarden-Marke geknackt. Das hat es bisher noch nie gegeben! Greta Gerwig ist die erste Regisseurin, welche mit einem Film ein Einspielergebnis von einer Milliarde US-Dollar gelungen ist und geht damit in die Geschichte ein. „Der Super Mario Bros. Film“ hatte das nach vier Wochen erreicht – „Barbie“ nach nur drei Wochen. Greta Gerwig ist damit die einzige Regisseurin, welcher das gelungen ist. Zwar gelang das auch Kolleginnen wie Jennifer Lee und Anna Boden mit erfolgreichen Filmen wie „Die Eiskönigin“ und „Captain Marvel“, aber die Streifen entstanden in Zusammenarbeit mit männlichen Kollegen.