Star-News des Tages am 07.07.23

Tierischer Zuwachs: Paris Hilton hat einen neuen Hund

Mit Hilfe einer Leihmutter wurden Paris Hilton und ihr Mann Carter Reum erstmals Eltern. Nun legt sich das Paar tierischen Nachwuchs zu: Das It-Girl hat jetzt einen neuen Hund. Bei Instagram postete die Beauty erste Schnappschüsse. Darauf ist sie zu sehen, wie sie den kleinen Chihuahua auf der Hand trägt. „Wir begrüßen den neuesten Zuwachs der Hilton-Haustier-Familie! Er ist so niedlich!“, schreibt Paris Hilton. Einen Namen hat sie bisher aber wohl nicht nicht gefunden – deshalb bat sie ihre Community um Hilfe. der Hund hat übrigens eine besondere Bedeutung. Der Welpe ist nämlich der kleine Neffe ihrer verstorbenen Hündin Harajuku.

Kim Kardashian hat sich ein neues Haus gekauft

Kim Kardashian ist total happy! Das It-Girl hat sich nämlich ein neues Haus gekauft. Die Persönlichkeit will damit nach der Scheidung einen Neuanfang wagen. „Ich habe ein Haus in Malibu gekauft. Das war schon immer ein Traum von mir“, berichtet sie in der TV-Show „The Kardashians“.“[Das Haus] steht für mich für all die harte Arbeit, die ich mache, die Früchte meiner Anstrengungen und neue Energie. Ich freue mich so darauf, hier so viele neue Erinnerungen zu schaffen“, so die 42-Jährige weiter. Auch ihre Schwester Khloé ist total begeistert: „Das Haus ist so wunderschön. Es ist buchstäblich eine kleine Oase. Ein riesiges Stück Land direkt am Strand.“

Joelina Karabas: Darum hatte sie mit 23 Jahren noch keinen Freund

Joelia Karabas macht daraus kein Geheimnis, dass sie mit 23 Jahren noch nie einen Freund hatte. Die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin hat jetzt verraten, weshalb sie in der Liebe bisher kein Glück hatte. „Weil ich die Männer einfach nicht verstehe“, gibt die Tochter von Daniela Büchner zu. Sie verriet jedoch keine Details darüber, ob sie auf der Suche sei oder Dates eingehe. Was aber klar ist: In einer Datingshow wird man Joelina Karabas wohl nie sehen. „Da wird man ja auch die ganze Zeit beobachtet und ich weiß halt, wenn ich jetzt irgendwas mache, es sehen alle. Stell dir mal vor, ich lande mit einem im Bett und meine Mutter sieht mich da“, hatte die 23-Jährige mal in dem Podcast „Nachricht von Sam“ ausgeplaudert.