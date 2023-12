In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 06.12.23

Liebes-Aus kurz vor Weihnachten? Warum Pietro und Laura plötzlich getrennt sein sollen

Haben sich Pietro Lombardi und Laura etwa getrennt? Zumindest spekulieren darüber die Fans, welche einige Indizien für ein Liebes-Aus entdeckt haben sollen. Mit einem sehr kryptischen Post hat Laura die Krisen-Gerüchte selbst ins Rollen gebracht. Mittlerweile hat sie diesen wieder gelöscht. In einem weiteren Post schreibt Laura: „Du weißt nie, wie stark du bist, bis stark sein deine einzige Wahl ist.“ Und dann DAS: Sie entfolgte ihrem Verlobten Pietro auf Instagram. Und auch Sarah Engels kündigte sie die digitale Freundschaft. Am Mittwoch postete sie dann: „Eine Sache möchte ich vorab klarstellen, bevor wieder spekuliert wird: Wem ich entfolge, ist allein meine Entscheidung. Ich werde dieses Thema auch nicht groß machen. Allerdings hat alles einen Grund und ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet. Ich habe mich nie zu diesem Thema geäußert und werde es auch vorerst nicht tun. Ich habe immer meinen Mund gehalten, obwohl ich Grund genug dazu hatte etwas zu sagen.“

Cheyenne Ochsenknecht erstattet Strafanzeige – wegen Dickpics

Niemand will sie sehen und trotzdem verschicken sie immer mehr Männer – Dickpics! Davon hat auch Cheyenne Ochsenknecht zahlreiche Bilder bekommen. Nun reicht es ihr: Der TV-Star hat jetzt Strafanzeige erstattet! „Dickpic Alarm! Soll ruhig jeder wissen, was wir Frauen täglich aushalten müssen“, teilt sie in einer Instagram-Story mit. Sein Glied wurde hier durch ein Auberginen-Emoji versteckt. Dann zeigt sie auch die Nachricht, welche sie von dem Mann erhalten hat: „Bin so scharf wegen dir. Kümmer dich ruhig drum!“ Cheyenne Ochsenknecht schreibt dazu: „Kotz mich an.“ Weiter schreibt sie: „Die Anzeige habe ich ganz easy über dickstinction.com gemacht. Und da der Typ nicht aufhört, habe/werde ich jedes einzelne Bild anzeigen.“

Kids per Leihmutter: Darum hielt Paris Hilton es geheim!

Paris Hilten könnte gerade kaum glücklicher sein! Die Hotelerbin gab kürzlich bekannt, dass sie per Leihmutterschaft erneut Mutter einer Tochter geworden ist. Nun verriet das It-Girl, weshalb sie die Schwangerschaften geheim gehalten hat. „Ich wollte nicht, dass mein Sohn mit einer negativen Energie auf die Welt kommt. Ich bin wirklich froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich und Carter diese Reise zusammen erleben konnten, ohne dass die Außenwelt dazwischenfunkt“, verriet sie gegenüber Romper.