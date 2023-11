In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 06.11.23

Hans Meiser: RTL-Legende stirbt im Alter von 77 Jahren

Hans Meiser ist tot. Der Moderator starb im Alter von 77 Jahren. Bekannt wurde er vor allem durch seine Talkshow bei RTL. hans Meiser hatte erst in diesem Jahr den Radiosender „Radio Wellenrausch“ gegründet. „Die TV-Legende, der Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben. Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt. Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles“, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Weiter heißt es: „Sein Können und Wirken wurde unter anderem mit den renommierten Auszeichnungen Goldene Kamera und Bambi sowie mit dem Goldenen Kabel und dem Publikumslöwen von RTL gewürdigt. Hans Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und Angehörigen.“

Nach abgesagten Konzerten: Pink wieder zurück auf der Bühne!

Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste Pink einige Auftritte ihrer Welttournee absagen. Nun ist die Sängerin auf der Bühne zurück! Im New Yorker Madison Square Garden hatte die Musikerin am Wochenende gleich zwei Konzerte am Stück. „Hab die Party angefangen“, schreibt Pink bei Instagram unter einigen Schnappschüssen von den Auftritten. Die „So What“-Interpretin hatte auch wieder zahlreiche akrobatischen Elemente absolviert. Über ein Gast hat sich Pink besonders gefreut – und zwar Schauspielerin Bette Midler. „Ach du meine Güte. Ich liebe diese Frau, ihre Stimme, ihren Witz. […] Es gibt einfach nicht die richtigen Worte, um auszudrücken, wie zauberhaft ich dich finde“, schreibt Pink zu einem Selfie.

Daniela Büchner: Ihre Töchter starten im Reality-TV durch

Wie die Mama, so die Töchter! Daniela Büchner hat schon in zahlreichen Reality-TV-Formaten teilgenommen. Nun treten auch die Töchter in ihre Fußstapfen. Jada und Joelina Karabas sind ab dem 8. Dezember 2023 in der TV-Show „Forsthaus Rampensau Germany“ zu sehen. „Eins kann ich euch sagen, zwar bin ich eine der Jüngsten gewesen, aber man sollte mich bzw. uns als Paar nicht unterschätzen“, schreibt Jada in den sozialen Netzwerken. In einem gemeinsamen Statement heißt es: „Wir sind sehr stolz, dass wir das erste Mal alleine in einem Format mitgemacht haben. Es waren auf jeden Fall viele neue Erfahrungen (und auch viele Nerven nötig)“