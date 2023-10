In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 06.10.23

Prinz Harry und Herzogin Meghan kehren nach New York zurück

Fünf Monate nach einer wilden Paparazzi-Verfolgungsjagd kehren Prinz Harry und Herzogin Meghan nach New York zurück. Dort nehmen sie an einem Gipfeltreffen ihrer „Archewell Foundation“ teil, wie People berichtet. „Die Familien arbeiten seit einem Jahr mit der Archewell Foundation zusammen, um die Gemeinschaft zu stärken und Lösungen voranzutreiben“, erklärte ein Sprecher der Sussexes gegenüber dem Magazin. „Gemeinsam sind sie sich einig in ihrer Mission, persönliche Erfahrungen, Daten und Forschungsergebnisse auszutauschen, um sicherzustellen, dass anderen Familien nicht dasselbe passiert“, heißt es weiter.

Selena Gomez dementiert Streit mit Dua Lipa

Zwischen Selena Gomez und Dua Lipa hat es zuletzt gekriselt – zumindest glaubten das die Fans. Die „Only Murders in the Building“-Darstellerin entfolgte nämlich der Sängerin bei Instagram – deshalb gab es Spekulationen, dass es zwischen den beiden gekracht hat. Nun dementiert Selena Gomez einen Streit. „Es war ein Versehen. Ich habe nur etwas auf Instagram aufgeräumt. Dann rief mich jemand an und sagte: ‚Was ist da mit Dua los?'“, sagte die Sängerin gegenüber Fast Company.

Philipp Plein ist zum dritten Mal Papa geworden – und das ist der Name!

Philipp Plein im Babyglück! Seine Freundin Lucia Bartoli hat das zweite gemeinsame Kind auf die Welt gebracht. Rouge Sky Galaxy heißt der Kleine und kam per Kaiserschnitt auf die Welt. Obwohl er beruflich sehr erfolgreich ist, steht seine Familie an erster Stelle. Ich habe in den letzten 25 Jahren viele Erfolgsgeschichten geschrieben – ich habe ganze Branchen unterbrochen und ich habe ein Vermächtnis für meine Marke auf der ganzen Welt aufgebaut“, schrieb er auf Instagram. „Aber dieses Bild zeigt den größten Erfolg meines Lebens – Familie – es dreht sich alles um die Kinder“, so der Designer weiter.