Star-News des Tages am 06.09.23

Joe Jonas und Sophie Turner bestätigen ihre Scheidung!

Im Jahr 2019 hatten sich Joe Jonas und Sophie Turner das Ja-Wort gegeben. Sie galten als das Traumpaar in Hollywood. Doch seit einigen Tagen gab es Spekulationen, dass es zwischen den beiden kriselt. Nun haben sie die Trennung bestätigt! „Nach vier wunderbaren Ehejahren haben wir uns einvernehmlich darauf geeinigt, unsere Ehe zu beenden“, heißt es in einem gemeinsamen Statement bei Instagram. Bei dem Ex-Paar soll es keinen Rosenkrieg geben. Nur das Sorgerecht der beiden Kinder müsse noch geklärt werden.

Todesursache von Anton Walkes hat sich endlich geklärt!

Anton Walkes startete bereits im Alter von 16 Jahren als Fußballer durch. Doch im Januar gab es traurige News: Im Alter von nur 25 Jahren ist er bei einem Bootsunfall verstorben. Durch einen Aufprall mit einem anderen Boot sei er ins Wasser geschleudert wurden, wie The Sun berichtet. Durch den Aufprall habe er ein Gesichtstrauma erlitten. „Wir sind untröstlich über den Verlust von Anton Walkes, einem wahrhaft unglaublichen Vater, liebevollen Menschen und herausragenden menschlichen Wesen“, schrieb sein Verein FC Charlotte damals beim Kurznachrichtendienst X.

Wollen Laura Müller und der Wendler noch ein zweites Baby?

Laura Müller und Michael Wendler gehen seit einigen Jahren durchs Leben. Seit einiger Zeit haben die beiden auch einen Podcast. Dort reden die beiden über ein zweites Baby. Sie verraten, dass sie sich noch ein zweites Kind wünschen würden. Erst vor einigen Wochen schwärmte Laura Müller über das Mama-Dasein: „Ich kann nur sagen: beste Leben! Ich kann mir ein Leben ohne meinen Rome gar nicht mehr vorstellen. Also was ich davor gemacht habe, weiß ich nicht.“