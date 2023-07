In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 06.07.23

Disney-Star Coco Lee ist mit 48 Jahren gestorben

Traurige Neuigkeiten um Coco Lee! Der Disney-Star ist im Alter von 48 Jahren verstorben. „Am 2. Juli beging sie zu Hause Suizid und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Trotz aller Bemühungen des Krankenhausteams, sie aus dem Koma zu retten und zu behandeln, verstarb sie schließlich am 5. Juli 2023“, schreiben ihre Schwestern Carol und Nancy bei Instagram. Schon seit längerer Zeit litt sie an Depressionen. „Obwohl CoCo professionelle Hilfe in Anspruch genommen hat und ihr Bestes tat, um die Depression zu bekämpfen, hat der Dämon in ihr leider die Oberhand gewonnen“, heißt es in dem Statement. 1998 sprach sie die Hauptrolle in der Mandarin-Fassung des Disney-Klassikers Mulan und erlangte damit große Bekanntheit.

Jennifer Saro: Bachelorette könnte sich weitere Kinder vorstellen

Jennifer Saro ist bei RTL die neue Rosenlady! Die 27-Jährige ist die „Bachelorette“ und 18 Single-Boys buhlen um die Schönheit. Sie hat bereits einen Sohn, welcher auch mit nach Thailand geflogen ist. Mit der Familienplanung hat sie aber wohl noch nicht ganz abgeschlossen. Denn Jennifer Saro könnte sich weitere Kinder vorstellen – natürlich erst, wenn sie den richtigen Partner gefunden hat. „Die Idealvorstellung wäre noch ein weiteres Kind, dafür wäre ich offen. Aber auch nur, wenn das geplant ist und ein Wunschkind ist“, sagt Jennifer Saro im exklusiven Interview mit KUKKSI. Ihr künftiger Partner sollte viel Selbstbewusstsein mitbringen. „Männer sollten selbstbewusst sein, da ich selbst eher ein starkes Auftreten habe. Es ist schon mal vorgekommen, dass Männer eingeschüchtert waren. Es gibt nichts Attraktiveres, wenn ein Mann weiß, wer er ist und sich auch nicht beirren lässt“, so die 27-Jährige.

Ricky Martin lässt sich nach sechs Jahren von Mann scheiden!

Ricky Martin und Jwan Yosef gehen künftig getrennte Wege! Im Jahr 2017 gaben sich die beiden das Ja-Wort – jetzt ist alles vorbei. Denn das Paar will sich scheiden lassen. „Wir haben beschlossen, unsere Ehe mit Liebe, Respekt und Würde zu beenden“, verraten die beiden gegenüber „People“. „Unser größter Wunsch ist es, weiterhin eine gesunde Familiendynamik und eine auf Frieden und Freundschaft basierende Beziehung zu haben, um die gemeinsame Erziehung unserer Kinder fortzusetzen und den Respekt und die Liebe, die wir füreinander empfinden, zu bewahren“, stellen die Noch-Eheleute klar.