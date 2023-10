In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 05.10.23

Susan Sideropoulos trauert um Miss-Germany-Kandidatin

Mit erst 34 Jahren hat Doreen Kascha-Werling den Kampf gegen den Krebs verloren. Nun hat sich auch ihre gute Freundin Susan Sideropoulos zu der traurigen Todesnachricht geäußert. „Kennst du diese Art von Menschen – wenn du an sie denkst, musst du einfach lächeln? Genau so ein Mensch ist Dori für mich“, schreibt die Schauspielerin bei Instagram. „Jetzt denke ich an dich, sehe und höre dein wunderschönes Lachen vor mir, und ich kann nicht aufhören zu weinen. Du bist nicht mehr da“, heißt es in dem Post weiter.

Yasin Cilingir hat über Scheidung von Samira nachgedacht

Yasin (32) und Samira Cilingir haben schon viele Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung erlebt. Im Jahr 2019 haben sich die beiden verlobt. Danach folgte die Hochzeit sowie zwei Kinder. zwischendrin kriselte es jedoch immer wieder. Yasin hat sogar über die Scheidung von Samira nachgedacht! „Vor einem Jahr hatten wir uns überhaupt nicht mehr verstanden. Wir konnten nicht mal mehr nebeneinander sein – ganz schlimm“, berichtet der Influencer in seiner Instagram-Story. Weiter erzählt er: „[Wir] haben Abstand voneinander gebraucht und Zeit. Aber das Wichtigste war, dass wir nicht losgelassen haben, egal, was ist.“

Keine Einsicht nach Shitstorm: Heino redet Klartext zum Gendern!

Heino steht zu seiner Aussage! Bei einem Fernsehauftritt hat der Sänger sich über das Gendern beschwert. Doch der Sänger versteht die Aussage nicht, wie er jetzt in einem Interview zugibt. „Ich hab ja meinen Satz gesagt: ‘Denen haben sie ins Gehirn geschissen’. Wie können wir unsere Sprache verändern? Das kann man nicht zulassen und das darf nicht so sein. Und deswegen wehre ich mich dagegen und nehme das Gendern nicht an. Und ich würde auch alle Leute dazu ermutigen, das nicht zu tun, denn wir haben noch eine schöne Sprache. Es ist eine schwere Sprache, aber eine schöne Sprache – und die lasse ich mir von keinem wegnehmen“, sagt Heino gegenüber RTL.