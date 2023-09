In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 05.09.23

Eva Benetatou nach Eingriff in großer Sorge

Eva Benetatou kündigte in einer Instagram-Story an, ins MRT zu müssen. Der Radiologe habe einen Abszess diagnostiziert und sie an einen Chirurgen verwiesen.Dann bekam die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin eine Einweisung fürs Krankenhaus. „Ich bin auf dem Rückweg und das, was eigentlich niemand erwartet hat, ist passiert. Es war kein Abszess, sondern ein geschwollener Lymphknoten. Es war nirgendwo was an Eiter“, erklärt Eva Benetatou bei Instagram. Weiter schreibt sie: „Ich bin irgendwie immer noch schockiert von dem Ganzen. Entweder ist es einfach eine Entzündung, die im Körper war. Aber es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass da der Lymphknoten geschwollen ist. Oder es ist eben die andere Variante…“ Geschwollene Lymphknoten können im schlimmsten Fall auf Krebs hindeuten – aber sie denkt positiv.

Klinik! Sorge um Bert Wollersheim

Der ehemalige Düsseldorfer Rotlichtkönig Bert Wollersheim (72) ist im Krankenhaus. Seit einigen Wochen könne er nicht mehr schlucken. „Wir waren zu Hause auf unserer Ranch in Willich, und Berti ging es immer schlechter. Als das Fieber auf 41 Grad kletterte, nicht runterging, habe ich die 112 gewählt“, verriet Ginger in der Bild-Zeitung. Im Krankenhaus wird der 72-Jährige künstlich ernährt. „Die Ärzte sagten mir schonungslos, dass es ein Tumor sein könnte oder sogar Krebs, der schon gestreut hat“, erzählt Ginger. Und weiter: „Aber zum Glück konnte das inzwischen ausgeschlossen werden.“ Dennoch ist die Sorge riesig – zuletzt soll er auch Blut gespuckt haben. Was ihm fehlt? Das konnte bisher noch nicht geklärt werden.

Kourtney Kardashian geht es nach Krankenhaus wieder besser

Kourtney Kardashian erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Travis Barker. Umso größer war die Sorge, als die 44-Jährige kürzlich ins Krankenhaus musste. Ein Insider plaudert aber jetzt aus, dass es ihr wieder besser gehe. „Sie ist jetzt wieder zu Hause bei ihren Kindern. Es geht ihr besser. Sie ist auch froh, Travis wieder bei sich zu Hause zu haben“, sagt die Quelle gegenüber dem People-Magazin. Unterdessen wurde bekannt, dass die Tourdaten von Travis‘ Band verschoben werden mussten. „Aufgrund einer dringenden Familienangelegenheit musste Travis nach Hause in die Staaten zurückkehren. Die Konzerte in Glasgow, Belfast und Dublin werden verschoben“, teilte die Punkband auf X mit.