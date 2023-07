In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 05.07.23

Jennifer Saro: Bachelorette im KUKKSI-Interview

Jennifer Saro ist die neue „Bachelorette“ und vergibt die Rosen! Die 27-Jährige hat jetzt verraten, weshalb sie im TV die große Liebe sucht. „Wenn ich eine Beziehung eingehe, soll diese lange halten und so jemanden findet man nicht jedes Jahr. Ich habe mir deshalb Zeit gelassen. Ich habe mich auf die „Bachelorette“ eingelassen, weil man ohne Ablenkung jemanden kennenlernen kann – ohne, dass man auf Social Media stalken muss und ganz ohne Schreiberei vorweg. Bei der „Bachelorette“ lernt man nach dem ‚Old School‘-Prinzip jemanden kennen und das finde ich sehr spannend“, sagt die 27-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI. Dabei hätte die Beauty die Teilnahme an der Show beinahe abgesagt: „Es kamen aber auch Zweifel auf und ich hatte überlegt, es doch nicht zu machen, weil ich dachte, dass ich eine schlechte Mama bin. Denn als alleinerziehende Mama kann ich dann eben nicht mehr 24 Stunden für mein Kind da sein. Ich habe aber viel mit meiner Mama geredet und sie meinte, wenn das Kind ein Jahr alt ist, müssen Mütter ganz normal wieder arbeiten und das Kind in die Kindergrippe. Im Prinzip wäre es bei mir nichts anderes. Ich sehe ihn ja dennoch, nur nicht den ganzen Tag. Meine Mama hat mir etwas die Selbstzweifel genommen und mir Zuspruch gegeben.“

Lucas Cordalis äußert sich zur Dschungel-Affäre von Peter Klein!

Lucas Cordalis nahm im Dschungelcamp teil. Sein Schwiegervater Peter Kleis begleitete ihn nach Australien – doch dieser sorgte für einen handfesten Skandal! Seine Ehefrau Iris Klein sagte ihm nach, am Rande des Dschungelcamps eine Affäre mit Yvonne Woelke zu haben. Nun hat sich Lucas Cordalis dazu geäußert. „Leider ist es gerade passiert, als Peter mich begleitet hat auf meiner Reise und er, während ich im Dschungel war, im Hotel war“, erklärte der Sänger in der neuen Folge von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“. Auch für Daniela Katzenberger ist die Situation nicht einfach: „Da ist so eine ganze Familie zerbrochen. Ich habe keinen Papa mehr, Sophia hat keinen Opa mehr und Lucas hat keinen Schwiegervater mehr, meine Mutter hat keinen Mann mehr. Da fehlt halt ein Stück vom Puzzle.“

Adele findet deutliche Worte für ihre Fans

Adele gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Auf einem Konzert nutzt die Sängerin die Möglichkeit, ihren Fans ein wichtiges Anliegen näherzubringen. Denn immer wieder wurden in der Vergangenheit diverse Gegenstände auf Künstler*innen bei Konzerten geworfen. „Habt ihr bemerkt, dass die Leute im Moment die Show-Etikette vergessen und [Gegenstände] auf die Bühne werfen?“, fragt sie das Publikum. Dann fügt Adele hinzu: „Ich warne euch, etwas nach mir zu werfen. Ich werde euch verdammt nochmal umbringen! […] „Hört auf, Dinge auf den Künstler zu werfen“