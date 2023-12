In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 04.12.23

Will Smith gesteht sich Fehler ein

Will Smithhatte in den 90er-Jahren mit der Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“ seinen großen Durchbruch gefeiert. Zuletzt sorgte der Schauspieler jedoch immer mal wieder für negative Schlagzeilen. So auch im vergangenen Jahr: Bei der Oscar-Verleihung hatte er Chris Rock eine Ohrfeige verpasst. Nun räumt der Hollywood-Star in einem Interview einige Fehler ein. „Ich habe tonnenweise Fehler gemacht“, gesteht der „Hancock“-Darsteller auf dem „Red Sea International Film Festival“. Dann erklärt er auch die Gründe für die Fehltritte: „Ruhm ist ein einziges Ungeheuer. Man darf sich nicht zu sehr freuen, wenn die Leute gute Dinge über einen sagen, denn wenn die Leute dann schlechte Dinge über einen sagen, hat man noch mehr zu kämpfen und zu leiden. […] Ich muss mir darüber im Klaren sein, wer ich bin und was ich versuche, in der Welt zu tun. Und gleichzeitig bin ich zutiefst menschlich.“

Jodie Foster über Superheldenfilme: „Ihre Phase dauert etwas zu lange“

Jodie Foster ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Die Schauspielerin scheint jedoch kein großer Fan von Superheldenfilmen zu sein. „Es ist eine Phase, die für mich etwas zu lange gedauert hat, aber es ist eine Phase, und ich habe so viele verschiedene Phasen gesehen“, sagt die 61-Jährige in einem Interview mit Elle. „Hoffentlich haben die Leute es bald satt. Die guten Filme wie ‚Iron Man‘, ‚Black Panther‘ oder ‚Matrix‘ bewundere ich und bin von der Unterhaltung mitgerissen“, so Jodie Foster. Und weiter sagt die Schauspielerin: „Aber das ist nicht der Grund, warum ich Schauspielerin geworden bin. Und diese Filme verändern mein Leben nicht. Hoffentlich ist noch Platz für alles andere.“

Berufung im Bankrott-Prozess! Michael Wendler will Urteil nicht akzeptieren

Das Amtsgericht Dinslaken verurteilte Michael Wendler letzte Woche nach einem jahrelangen Prozess zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro. Das Urteil will der Sänger jedoch nicht hinnehmen und Berufung einlegen. „Der Verteidiger von Herrn Norberg (Wendlers bürgerlicher Name, Anmerkung der Redaktion) hat nach Mitteilung der zuständigen Richterin Berufung gegen das Urteil eingelegt“, sagt ein Gerichtssprecher auf RTL-Anfrage. „Es ist daher derzeit damit zu rechnen, dass sich das Landgericht Duisburg demnächst noch einmal mit der Sache auseinander setzen wird.“ Der Sänger selbst wollte sich nicht dazu äußern.