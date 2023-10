In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 04.10.23

Bruce Willis‘ Frau wünschte sich Aufklärung zu seiner Demenz

Emma Heming ist seit mehreren Jahren glücklich mit Bruce Willis verheiratet. Bei dem Hollywood-Star wurde vor einigen Monaten jedoch Demenz diagnostiziert. Das Leben war anfangs sehr schwer. Denn Emma Heming wusste gar nichts über die Krankheit. „Ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte, was ich nachschlagen sollte. Ich habe alles nachgeschlagen und es hat mich verrückt gemacht“, erzählt die 45-Jährige im Podcast „Make Time to Connect“. Das Leben habe sich seit der Erkrankung mkomplett verändert. „Es ist schwer für die Person, bei der die Diagnose gestellt wird, aber auch für die Familie. Und das ist für Bruce, für mich oder für unsere Mädchen nicht anders“, so die 45-Jährige.

Darum will Sarah Harrison kein drittes Kind

Sarah Harrison ist glückliche Mama und hat bereits zwei Kinder. Ein drittes Kind kommt für die Influencerin jedoch nicht infrage. „Wir fühlen uns so gut mit unseren Mädels. Ich finde, zwei Kinder zu haben so toll und denke, das wird auch so bleiben“, betont Sarah nun im Rahmen eines Q&As in ihrer Instagram-Story. „Jetzt noch mal von vorne anzufangen, wäre aktuell zu viel für mich“, so die 34-Jährige. Erst zu ihrem dritten Geburtstag postete Sarah Harrison eine Liebeserklärung an ihre Tochter: „Ich bin so glücklich, dass ich deine Mama sein darf und ich genieße jeden Moment mit dir, kleiner Quatschvogel.“

Miss-Germany-Kandidatin Doreen stirbt mit nur 34 Jahren

Doreen Kascha-Werling war eine deutsche Miss Germany-Kandidatin und hatte es unter die Top 100 geschafft. Im Alter von 34 Jahren ist sie jedoch verstorben. Die Blondine litt an Brustkrebs und ging in den sozialen Netzwerken auch offen mit ihrer Krankheit um – den Kampf gegen den Krebs habe sie aber jetzt verloren. „Die Liebe meines Lebens. Meine beste Freundin. Meine Frau. Meine Partnerin in Crime. Doreen ist am Mittwoch, den 27. September um 1 Uhr nachts friedlich eingeschlafen“, schreibt ihr Mann Jan bei Instagram. In den vergangenen Monaten sei er immer an ihrer Seite gewesen. „Die letzten Wochen sind nicht in Worte zu fassen. Ich dachte, ich hätte dich bereits verloren“, schreibt ihr Mann weiter.