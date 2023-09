In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 04.09.23

Kanye West: Lebenslanges Bootsverbot in Venedig

Kanye Wests (46) bizarre Bootsfahrt in Venedig hat Folgen. Der Rapper steht dort nämlich jetzt auf der Schwarzen Liste. „Mr. West und seine Frau werden sicherlich nicht mehr an Bord der Schiffe unseres Unternehmens willkommen sein“, zitiert die Zeitung die Venezia Turismo Motoscafi. Was war passiert? Kanye West und Bianca Censori waren im Januar in Venedig unterwegs. Dort hat der Rapper seine Hosen runtergelassen und seine Partnerien kniete vor ihm – das zeigen auch mehrere Paparazzi Fotos. „Der Fahrer musste auf den Verkehr achten und hat diese Obszönitäten nicht gesehen“, zitiert die „Daily Mail“ den Bootsanbieter. Und weiter: „Hätte er dies getan, wäre er sofort ausgestiegen und hätte die Übeltäter bei den zuständigen Stellen gemeldet. Wir distanzieren uns vollständig von solchen Handlungen und Verhaltensweisen.“

Smash-Mouth-Frontmann Steve Harwell mit 56 Jahren gestorben

Smash-Mouth-Frontmann Steve Harwell ist in seinem Zuhause in der Stadt Boise, im Bundesstaat Idaho, verstorben. Der Musiker wurde 56 Jahre alt. „Steve Harwell war ein wahres amerikanisches Original“, erklärt der Manager des Sängers in einem Statement laut dem Magazin Variety. Weiter heißt es: „Steve sollte für seinen unerschütterlichen Fokus und seine leidenschaftliche Entschlossenheit, die Höhen des Pop-Ruhmes zu erreichen, in Erinnerung bleiben.“ Zuvor wurde bekannt, dass er aufgrund eines Leberversagens in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser wollte zurück nach Deutschland

Anna Heiser hat schon mehrmals ans Aufgeben gedacht. Heute führt sie ein glückliches Leben mit ihrem Mann in Namibia und blickt in einem Instagram-Post zurück – besonders das Jahr 2017 sei sehr turbulent gewesen. „Wir wurden durch die Strömung der Geschehnisse getrieben – große Gefühle, schnelle Verlobung, heimliche Hochzeit fünf Monate nach dem Kennenlernen, Geralds Krankheit, Liebe auf Entfernung, Umzug an das andere Ende der Welt, zwei weitere Hochzeiten und das ganze in Begleitung von Kameras“, erinnert sich Anna Heiser. Dann betont sie: „Der Anfang war schwer. Nicht nur ein Mal war ich kurz davor das Handtuch zu werfen und zurück nach Deutschland zu ziehen.“