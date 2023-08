In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 04.08.23

Evelyn Burdecki kehrt Deutschland den Rücken

Evelyn Burdecki will einen Neuanfang! Die TV-Persönlichkeit will Deutschland nämlich den Rücken kehren. Die 34-Jährige ist nämlich nach Spanien ausgewandert – zumindest kurzzeitig. „Ich wollte meine Wohnung nicht mehr haben. […] Ich hatte einfach keine Lust, diesen Ballast mit mir zu tragen. Deswegen habe ich alles stehen und liegen gelassen. Habe ein paar Sachen bei meiner Mutter deponiert. Und bin rüber nach Ibiza“, sagt die Blondine im Interview mit RTL. „Und da kommen mich ganz viele Freunde besuchen. Meine Mutter war schon da, der Hund war schon da. […] Es ist so richtig Family-Freunde-Quality-Time“, so die 34-Jährige weiter.

So süß reagierte Silvia Wollny auf Sarafinas Babynamen!

Bei Sarafina Wollny steht erneut Nachwuchs ins Haus. Kürzlich hat sie auch den Babynamen verraten. Die Kleine soll den Namen der Oma tragen. In einer Fragerunde hat Sarafina Wollny verraten, wie das Familienoberhaupt auf den Namen reagiert hat. „Sie hat geweint, vor Freude“, verrät die 28-Jährige. Die Geburt hat Sarafina Wollny gut verkraftet: „Bei den Zwillingen ging es mir danach richtig schlecht, ich weiß aber auch nicht, ob es am Ende einfach die Gesamtsituation war. Jetzt bei der Kleinen geht es mir auf jeden Fall besser.“

Cardi B muss nach Mikro-Wurf nicht mit Konsequenzen rechnen

Cardi B sorgte zuletzt für ziemliche Schlagzeilen. Die Rapperin hat bei einem Konzert nach einem Fan ein Mikro geworfen. Die Musikerin muss aber wohl offenbar nicht mit Konsequenzen rechnen. „Heute Nachmittag wurden wir vom Las Vegas Metropolitan Police Department benachrichtigt, dass es keine Anklage gegen Cardi geben wird. Im Namen von Cardi danken wir dem Las Vegas Metropolitan Police Department für die sorgfältige und schnelle Lösung dieser Angelegenheit“, lassen Anwälte laut dem Klatschmagazin TMZ verlauten. Wie kam es überhaupt zu dem Wutausbruch? Beidem Auftritt forderte Cardi B ihre Fans auf, sie im Intimbereich mit Wasser zu bespritzen. Ein Fan traf sie jedoch im Gesicht – das fand die Musikerin alles andere als lustig und warf daraufhin ein Mikro auf den Fan.