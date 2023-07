In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 04.07.23

Nach drei Monaten: So ist Papa-Rolle für Daniel Radcliffe!

Zwischen Daniel Radcliffe und Erin Darke hat es 2013 am Set von „Kill Your Darlings“ kennengelernt. Zwischen den beiden hatte es gefunkt – nun schwebt das Paar im Baby-Glück. Der „Harry Potter“-Star hatte kürzlich sogar das Babygeschlecht verraten. Jetzt plaudert der Schauspieler über seine Papa-Rolle. „Es ist verrückt und intensiv. Aber er ist wundervoll und Erin ist unglaublich. Es ist ein Privileg, Zeit mit ihm zu verbringen“, sagt Daniel Radcliffe gegenüber „Entertainment Tonight“. Das Paar könnte kaum glücklicher sein und ihr Sohn ist ihr ganzer Stolz.

LaFee verrät das Baby-Geschlecht

LaFee verkündete erst im April ihre Schwangerschaft. Zwar hält die Sängerin ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit eigentlich raus – ein Bild vom wachsenden Babybauch postet die „Virus“-Interpretin dann doch immer mal. Jetzt hat LaFee sogar das Babygeschlecht verraten. „Was eine unvergessliche Reise. Es kann jeden Moment so weit sein und unser Baby erblickt das Licht der Welt. Daher dachte ich mir, dass bevor ich mein Baby nicht mehr im Bauch habe, ich ein Shooting mache, indem ich mich euch zeige, genauso wie ich bin und ich mich fühle – pur und echt“, sagt die Sängerin in einem Video bei Instagram zu ihrer Schwangerschaft. Und dann verkündet sie noch: „PS: Mama und Papa warten auf dich, kleiner Mann.“ Es wird also ein Junge.

Jill Lange nimmt sich eine Internet-Auszeit

Jill Lange und Lars Maucher gingen im vergangenen Jahr eine Beziehung ein. Doch nun traurige Neuigkeiten: Das Paar hat sich getrennt! Jill Lange scheint die Trennung sehr mitzunehmen und will eine Auszeit im Netz nehmen. „Ich nehme mir ein paar Tage Zeit für mich. Momentan ist alles sehr überfordernd und ich muss mich ganz neu ordnen“, sagt die ehemalige DSDS-Kandidatin. „Dementsprechend fällt es mir schwer, meine Storys wie gewohnt weiterzumachen“,sagt sie weiter. Am Montag will sie sich jedoch im Netz wieder zurückmelden.