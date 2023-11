In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 03.11.23

Nach Streit: Wie verstehen sich Kourtney und Kim Kardashian?

In der Show „The Kardashians“ bekommen die Zuschauer einen Einblick in den Kardashian-Jenner-Clan. Erst kürzlich kam es in dem Format zwischen Kourtney und Kim Kardashian zu einem Streit. Konnten sie sich danach wieder vertragen? „Wir haben uns nicht unterhalten. Es ist auch nie wirklich etwas passiert. Ich glaube, wir sind alle irgendwie gleich, wir wollen nicht tiefgründig darüber reden. Wir wollen einfach weitermachen. Es einfach unter den Teppich kehren“, sagt Kim Kardashian. Böses Blut fließt zwischen den beiden also nicht.

Besondere Auszeichnung für Katja Krasavice

In Berlin wurde jetzt der Glamour Woman of the Year Award verliehen. Dort wurde sie als „Musician of the Year“ geehrt. Bei dem Event schlug die Ex-DSDS-Jurorin emotionale Töne an. „Ich bin eine Frau, die immer ausgegrenzt wurde“, sagt katja Krasavice im Interview mit RTL. „Mir wurde gesagt, du bist kein gutes Bild für eine Frau. Du bist genau das Gegenteil einer richtigen Frau. Wenn man dann so einen Award bekommt, dann zeigt das einfach: Weitermachen, man ist genau richtig“, so die Rapperin. Weiter sagt die Musikerin: „Man kann sich nicht schützen. Man muss einfach dagegen ankämpfen. Ich habe gekämpft und das mache ich immer, egal wie lang die Nägel sind. So muss eine Frau sein – eine starke Stimme haben.“

Nach versuchtem Einbruch: Laura Maria Rypa kämpft mit ihrer Gesundheit

Bei Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi scheint derzeit der Wurm drin zu sein. Denn die beiden wurden nicht nur Opfer eines versuchten Einbruchs, sondern auch ihre Gesundheit scheint derzeit verrückt zu spielen. „Aktuell habe ich das Gefühl, dass alles nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Ich habe einen ‘stabilen’ Wirbelbruch…“, sagt die 27-Jährige bei Instagram. Weiter berichtet sie ihrer Community: „Das heißt, ich darf 6-8 Wochen kein Sport machen außer Fahrrad fahren. Zum Glück ist es kein instabiler Wirbelbruch. Das wäre nämlich weitaus schlimmer, aber trotzdem muss ich extrem vorsichtig sein.“ Laura Maria Rypa muss sich derzeit also schonen.