Star-News des Tages am 03.08.23

Blackpink-Star Jisoo ist vergeben!

Blackpink zählt zu den erfolgreichsten K-Opo-Bands überhaupt.Im Jahr 2016 wurde die Gruppe gegründet. Jennie, Lisa, Rosé und Jisoo begeistern mit ihren Songs die Fans auf der ganzen Welt. Jetzt gibt es auch aus dem Privatleben von Jisoo schöne Neuigkeiten: Sie ist vergeben und geht künftig nicht mehr allein durchs Leben. Bei ihren Freund handelt es sich um den Schauspieler Ahn Bohyun. „Sie lernen sich gerade gegenseitig […] kennen“, teilte die Agentur „YG Entertainment“ mit. Zuvor sind Bilder von den beiden aufgetaucht. Das Paar befindet sich noch am Anfang ihrer Beziehung.

Familienplanung: Sarafina Wollny spricht Klartext

Sarafina Wollny hat insgesamt zehn Geschwister. Da könnte man meinen, dass sie selbst auch eine solch große Familie will. Nun hat die 28-Jährige in einer Fragerunde bei Instagram über ihre Familienplanung gesprochen. „Wir sind vollständig, haben zwei Prinzen und eine Prinzessin“, teilte sie mit. Ihre Schwester Estefania schreibt in den Kommentaren: „Nun ist eure Familie komplett und ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Ihr beiden seid wundervolle Eltern.“ Sarafina Wollny will also erstmal keine Kinder mehr und hat mit der Familienplanung abgeschlossen.

Neue Staffel „Höhle der Löwen“ startet ohne Judith Williams

„Die Höhle der Löwen“ ist ein echter Erfolgshit bei VOX und geht in die nächste Runde. Zum großen Bedauern der Fans wird eine Löwin nicht dabei sein – und zwar Judith Williams. Das gab der Sender jetzt bekannt. Stattdessen werden Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Janna Ensthaler und Tillman Schulz um die begehrten Deals kämpfen. Mit Tijen Onaran gibt es auch eine neue Löwin in der Runde. Neben Judith Williams ist auch Nico Rosberg nicht mehr dabei. Der Investor hatte zu Beginn des Jahres sein Aus in der TV-Show bestätigt. „Daher muss ich leider einige andere Aktivitäten zurückstellen und zum Beispiel auch meine aktive Löwen-Rolle pausieren“, schrieb der ehemalige Rennfahrer bei Instagram.