Star-News des Tages am 03.07.23

Daran starb Fitness-Influencer Jo Lindner mit nur 30 Jahren

Jo Linder, besser bekannt als „Joesthetics“, hatte im Netz eine riesige Fanbase. Der Fitness-Influencer ist jedoch im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Nun gibt es auch Details zur Todesursache. „Gestern ist er an einem Aneurysma gestorben“, schrieb seine Freundin bei Instagram. „Wir haben es nicht realisiert, bis es zu spät war“, schreibt sie weiter. Sein Kumpel Noel Deyzel schreibt in dem sozialen Netzwerk: „Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll, es tut so sehr weh. Ich liebe dich. Ruhe in Frieden.“

Nach drei Monaten: Daniel Radcliffe verrät Babygeschlecht

Daniel Radcliffe und seine Partnerin Erin Darke könnten kaum glücklicher sein. Vor rund drei Monaten sind die beiden erstmals Eltern geworden. Jetzt hat der „harry Potter“-Star auch das Babygeschlecht verraten. „Es ist verrückt und intensiv. Aber er ist wundervoll und Erin ist unglaublich. Es ist ein Privileg, Zeit mit ihm zu verbringen“, plaudert der Schauspieler aus. Das Paar will viel Zeit mit ihrem Sohn verbringen – deshalb sei Daniel Radcliffe auch wählerischer bei TV-Projekten. Zum Ende des Jahres will er aber wieder vor der Kamera stehen. „Ich werde ihn vermissen, wenn ich wieder zur Arbeit gehe“, so der Schauspieler.

Der neue „Indiana Jones“-Film floppt an den Kinokassen!

Der fünfte und letzte Teil der „Indiana Jones“-Reihe kam vor einigen Tagen in die Kinos. Der Blockbuster scheint aber bei den Zuschauer*innen nicht gut anzukommen. Denn die Kinokassen bleiben regelrecht leer. Bislang konnte „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ weltweit nur rund 120 Millionen Dollar einspielen, wie der „Spiegel“ meldet. Die Produktionskosten sollen jedoch bei 270 Millionen Euro liegen – ein fettes Minus also. Der Vorgänger „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ konnte mehr als 700 Millionen Dollar einspielen.