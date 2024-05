In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 03.05.24

Schauspieler Heinz Hoenig im Koma

Im Januar nahm Heinz Hoenig noch im Dschungelcamp teil. Schon in der RTL-Show war er aufgrund gesundheitlicher Probleme für die meisten Dschungelprüfungen gesperrt. Sein Gesundheitszustand soll sich dramatisch verschlechtert haben und musste sich laut RTL einer Operation am Herzen unterziehen. Sein Management veröffentlichte in einem Statement eine Bitte: „Wir würden Sie allerdings herzlichst bitten, Heinz Hoenig mit einer Spendenaktion zur Deckung der Kosten für die bevorstehende Herz-Operation zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um eine höhere sechsstellige Summe, die Herr Hoenig aufgrund einer fehlenden Krankenversicherung im Moment nicht aufbringen kann.“

Robbie Williams und Ayda konnten sich anfangs nicht leiden!

Bei Robbie Williams und Ayda war es wohl nicht Liebe auf den ersten Blick. Das erste Date lief alles andere als rund. „Um ehrlich zu sein, Rob und ich hatten ein Blind Date und als wir uns das erste Mal trafen, mochten wir uns nicht“, gesteht sie in der Show „Loose Women“. Als Ayda zu ihm erstmals ins Haus gekommen ist, habe kein Licht gebrannt: „Da war nicht einmal eine Kerze! Und ich fragte mich: ‚Ist das, um bei der Rechnung zu sparen? Ist das eine persönliche Entscheidung? Was ist hier los?‘ Also kam ich rein und es war einfach superunangenehm zwischen uns und ich glaube, wir haben beide beschlossen, dass das nicht funktionieren wird.“ Später wollten sie Freunde verkuppeln: „Ich wusste nicht, dass er vorhatte, mich auf der Party abzuservieren, ich war einfach nur glücklich, unter Menschen zu kommen. Wir stiegen also ins Auto und ich glaube, weil wir einfach schon angenommen haben, dass wir nicht zueinanderpassen, haben wir uns entspannt und angefangen zu reden.“ Und dann ist der Funke doch übergesprungen.

„Arbeite daran“: Ed Sheeran gibt ein Update zu neuem Album!

Ed Sheeran wird schon bald sein neues Album veröffentlichen. Der Musiker hat dazu jetzt ein Update veröffentlicht. „Also die Songs sind definitiv neu und ich arbeite an ihnen. Aber dieses Jahr werde ich nichts veröffentlichen“, sagt der Sänger in einem Interview mit People. Nur seine Töchter Lyra Antarctica und Jupiter bekommen die Songs bereits in diesem Jahr zu hören. „Aber nur, weil ich eher meine neue Musik anstatt meiner alten spiele“, fügt er hinzu. Die Fans müssen sich also noch etwas gedulden. Mit seiner „Mathematics Tour“ ist er seit 2022 unterwegs. Derzeit lege er jedoch eine Pause ein: „Ich bin gerne auf Tour. Aber ich habe im vergangenen Jahr zwei Alben herausgebracht, und es ist ganz schön anstrengend, beides gleichzeitig zu machen. Ich werde also noch ein wenig warten, bis ich meine neue Musik veröffentliche.“