In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 02.11.23

Matthew Perry: So erfuhren „Friends“-Co-Stars von seinem Tod

Die Serienwelt steht unter Schock! „Friends“-Star Matthew Perry ist vor einigen Tagen verstorben. Zu seinem Tod kommen immer mehr Details ans Licht. Nun verrät der einstige Regisseur, dass er Matthews früheren Kollegen die Todesnachricht überbracht hat. „Ich habe den Mädels [Jennifer Aniston, Courteney Cox und Lisa Kudrow] am Tag, als wir es erfuhren, eine SMS geschickt. Sie waren am Boden zerstört. Es ist wie ein Bruder, der stirbt“, erzählte der Drehbuchautor in der „Today Show“. In einer gemeinsamen Erklärung der „Friends“-Stars heißt es laut dem Magazin People: „Es gibt so viel zu sagen, aber jetzt werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über diesen unfassbaren Verlust zu trauern und ihn zu verarbeiten.“

Jutta Müller: Eiskunstlauf-Ikone ist tot

Die langjährige Eiskunstlauf-Trainerin Jutta Müller. Sie ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Sie galt als einer der erfolgreichsten Eislauftrainerinnen der Welt. „Mit ihr verliert die Eiskunstlauf-Welt eine der größten Trainerpersönlichkeiten und ist bestürzt über ihren Tod“, sagte Andreas Wagner, Präsident der Deutschen Eislauf-Union, laut der Mit ihr verliert die Eiskunstlauf-Welt eine der größten Trainerpersönlichkeiten und ist bestürzt über ihren Tod“, sagte Andreas Wagner, Präsident der Deutschen Eislauf-Union, laut der Deutschen Presse-Agentur. Ab den 1960er Jahren holte die Chemnitzerin in drei Jahrzehnten 57 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei Wettkämpfen. Katarina Witt pflegte eine sehr enge Beziehung zu Jutta Müller.

Marco Schreyl spricht offen über seinen Freund

Sein Privatleben hält Marco Schreyl aus der Öffentlichkeit eigentlich zurück. Nun hat der Moderator erstmals über seinen Freund gesprochen. „Kurz vor meinem 30. Geburtstag war der Tag X: Ich hatte mir vorgenommen, dass es diesmal kein Zurück mehr geben würde“, schreibt Marco Schreyl in seinem Buch. Und dann passierte es schließlich auch. „Es gibt eine Person in meinem Leben, die mir alles bedeutet“, so der Moderator. Gegenüber Gala spricht er auch über sein Coming-out: „Meinen Eltern zu sagen, wie ich liebe und wen, war ein großer, wichtiger Schritt für mich. Dass das so entspannt funktioniert hat, hat mir im Nachhinein den Mut gegeben und gezeigt, dass es in Ordnung ist, darüber zu sprechen.“