Star-News des Tages am 02.10.23

Trauer um Thomas Danneberg: Die Stimme von Schwarzenegger, Stallone und Travolta ist tot

Traurige Nachrichten aus der Filmindustrie! Thomas Danneberg, einer der bekanntesten Synchronsprecher Deutschlands, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Zahlreichen Hollywood-Stars lieh er seine Stimme – dazu zählen Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta und Terence Hill. „Thomas ist am Samstag in meinem Beisein in unserem Haus am Wannsee an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben“, teilte seine Frau in der Bild-Zeitung mit. Zuletzt hatte er immer wieder gesundheitliche Probleme. „Ihm war wichtig, nicht irgendwo im Krankenhaus gehen zu müssen. Wir konnten bis zum Schluss gemeinsam zu Hause bleiben“, sagt seine Frau weiter.

Sharon Osbourne bereut Beauty-Eingriffe

Sharon Osbourne macht kein Geheimnis daraus, dass sie einige Beauty-Eingriffe hinter sich hat. Nun erzählt die 70-Jährige über Faceliftings, welche nicht immer gut gegangen sind. Einen schief gelaufenen Eingriff hatte sie kürzlich korrigieren lassen. „Ich sah aus wie Quasimodo, weil ich ein Auge hier und ein Auge dort hatte. Es war furchtbar“, erzählt Sharon Osbourne laut Daily Star. „Ich bin schon oft verpfuscht worden“, verrät die Frau von Ozzy Osbourne weiter. Schon damals erklärte sie nach einem Facelifting: „Ich konnte meinen Mund nicht spüren. Er war taub und ein Mundwinkel war hochgezogen. Ich sah aus wie Elvis.“

Klaas Heufer-Umlauf spricht ungewollt über Brüste seiner Oma

Klaas Heufer-Umlauf zählt zu den bekanntesten Stars aus der TV-Branche und hat jetzt in einem Interview einige Dinge aus seinem Privatleben erzählt. Der 40-Jährige plauderte in der ARD-Show „Inas Nacht“ über seine Kindheit – und auch über seine Oma. „Wenn eine Glühbirne kaputt war, […] hat mich meine Oma hochgehoben und ich durfte die reindrehen. Und meine Oma hatte dann so Stützwäsche an und ich konnte mich dann auf [ihren] Busen wie auf einen Stuhl draufsetzen“, erzählte der Entertainer. Dann bittet er um ein schnelles Thema-Wechsel: „Ich hätte nie gedacht, dass ich den Satz mal sagen werde, aber können wir aufhören, über die Brüste meiner Oma zu sprechen?“