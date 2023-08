In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 02.08.23

Menowin Fröhlich muss ins Gefängnis: Jetzt spricht sein Anwalt!

Menowin Fröhlich sorgte in den vergangenen Jahren für viele negative Schlagzeilen. Der DSDS-Star war dabei, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch nun der nächste schwere Schicksalsschlag: Der Sänger muss erneut ins Gefängnis. Am 28. Juli wurde der 35-Jährige von der Polizei aus der Therapie-Klinik abgeführt und in die JVA gebracht. Das kam selbst für den Musiker total überraschend. „Er war darauf nicht vorbereitet. Er konnte sich von seinen Kindern nicht verabschieden und von seiner Frau auch nicht wirklich“, erklärt sein Anwalt André Miegel gegenüber RTL. „Die Familie ist bestürzt und extrem traurig“, so der Jurist weiter. Zu seiner Frau durfte Menowin Fröhlich wohl Kontakt aufnehmen.

Ex-GNTM-Kandidatin Vanessa Tamkan wirbt als Tiger für Peta

Model Vanessa Tamkan zieht für die Tierschutzorganisation Peta blank. Die ehemalige GNTM-Kandidatin wurde in einen Tiger umgewandelt. Sie will damit auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen: „Wildtiere gehören in die Freiheit und nicht in Zoos!“ In einem Appell wird das Model zitiert: „Bitte besucht niemals einen Zoo! Kinder sind die Generation von morgen, die etwas verändern kann.“ Weiter heißt es in dem Statement: „Man kann die Tiere zum Beispiel über VR-Brillen erleben, mitten in ihrer natürlichen Umgebung. Außerdem gibt es viele Tierdokus – das ist spannend und authentisch! Zoos sind einfach nur Gefängnisse für Tiere, die in Freiheit leben wollen.“ Bereits im April fand das Shooting statt,die Bilder dazu wurden jetzt veröffentlicht – das Umstyling zum Tiger hat mehrere Stunden gedauert, wie die 26-Jährige in einer Instagram-Story verriet.

Vegan-Influencerin Zhanna Samsonova ist mit 39 gestorben

Zhanna Samsonova ist tot. Die Vegan-Influencerin verstarb im Alter von 39 Jahren. Die Russin hat sich nur von rohem Obst ernährt. Die traurige Todesnachricht bestätigte ihre Mutter gegenüber der russischen Nachrichtenseite RTVI. Ihre Tochter sei am 21. Juli in Malaysia gestorben. Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt. Schon einige Tage vor ihrem Tod kämpfte die Influencerin offenbar mit gesundheitlichen Problemen. Ihre Ernährung habe sie in den vergangenen Monaten radikal umgestellt. „In den letzten vier Jahren bestand meine Ernährung nur aus Obst, Sonnenblumenkernsprossen, Fruchtsmoothies und Säften“, erzählte sie kurz vor ihrem Tod bei Instagram.