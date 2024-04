In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 02.04.24

Stefan Raab boxt gegen Regina Halmich

Will Stefan Raab tatsächlich mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich sein Rampenlicht-Comeback feiern? Tatsächlich handelt es sich dabei um keinen Scherz. Denn bei „Eventim“ kann man bereits Tickets für den Boxkampf buchen. „Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt nur zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14.9. noch nichts Besseres vor. We have a fight“, schrieb Regina Halmich bei Instagram. Stefan Raab und Regina Halmich haben in der Vergangenheit schon zwei Mal vor laufenden Kameras gegeneinander geboxt.

Krebskranke Shannen Doherty bereitet sich auf ihren Tod vor

Shannen Doherty ist an Brustkrebs erkrankt. Die Schauspielerin hat in ihrem Podcast „Let’s Be Clear“ verraten, dass sie sich von ihrem Besitz trennt. Damit will sie ihre Mutter entlasten. „Meine Priorität ist im Moment meine Mutter“, sagte die „Beverly Hills, 90210“-Darstellerin. Und weiter: „Ich weiß, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe. […] Ich möchte nicht, dass sie sich mit einem Haufen Dinge herumschlagen muss. Ich möchte nicht, dass sie vier Lagereinheiten voller Möbel hat.“ 2015 wurde die Krankheit erstmals bei der Schauspielerin diagnostiziert.

David und Neil Patrick Harris feiern ihren 20. Jahrestag

Schon seit über neun Jahren sind der How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris und der US-amerikanische Koch David Burtka verheiratet. Doch schon seit 20 Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. „Unser erstes Date war heute genau vor 20 Jahren“, schreibt Neil jetzt zu einem Schnappschuss bei Instagram. Und weiter: „Mann, wie die Zeit verflogen ist! Wir haben so viele Abenteuer erlebt und so viele bemerkenswerte Erinnerungen geschaffen. Wenn die nächsten 7.300 Tage so werden wie die vorherigen, dann bin ich überglücklich. Alles Gute zum Jahrestag, David. Ich liebe dich bedingungslos. Die meiste Zeit über.“