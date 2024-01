In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 02.01.24

Carrie Bernans nach Unfall im Krankenhaus

Carrie Bernans spielte unter anderem in dem erfolgreichen Marvel-Film „Black Panther“. Und auch im Kinoerfolg „Avengers“ wirkte sie mit. Doch das neue Jahr begann alles andere als gut: Nach einem schweren Unfall liegt sie im Krankenhaus. Ein Mann habe mehrere Autos gerammt und neun Menschen verletzt – darunter auch die Schauspielerin, wie ihre Mutter in den sozialen Netzwerken mitteilte. „Carrie hat immer noch große Schmerzen und kann im Moment keine Anrufe entgegennehmen! Dies war ein traumatischer Vorfall! Sie war unter dem Stand eingeklemmt und war bewusstlos!“, äußerte ihre Mutter.

Bianca Heinicke: Emotionales Statement nach Funkstille

Bianca Heinicke ist nach 1,5 Jahren Funkstille zurück. Ihren Username hat sie von „@bibisbeautypalace“ zu „@biancaheinicke“ geändert – es handelt sich dabei um ihren Geburtsnamen. Sie schreibt: „Zu diesem Zeitpunkt habe ich eine private Entscheidung getroffen, die mein Leben schlagartig in jedem Bereich geändert hat.“ Bianca Heinicke schreibt weiter: „Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was macht mich glücklich und warum? […] Ich musste lernen, mich selbst zu akzeptieren, zu lieben und mir selbst zu vertrauen.“

Emmy Russ nach Affen-Attacke im Krankenhaus

Nach ihrem Ausscheiden bei „Das große Promi-Büßen“ hat Emmy Russ das neue Jahr in Thailand eingeläutet. Eigentlich wollte sie nur entspannte Tage am Strand verbringen – aber dann der Schock: Sie wurde von Affen angegriffen. In einem Video bei Instagram sieht man, wie sie einem Affen die Hand hinhält – dann springt das Tier auf ihren Arm und verbeißt sich in sie. Kurz danach kommt ein weiterer Affe hinzu und verletzt auch noch ihr Bein. „Ich wurde von zwei Affen gebissen und weil es blutig war, bestand Lebensgefahr!“, schreibt Emmy dazu.