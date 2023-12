In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 01.12.23

Helene Fischer mit „Atemlos“ auf Platz eins

„Atemlos durch die Nacht“ war einer der erfolgreichsten Songs von Helene Fischer. Dennoch hat es der Hit damals nie auf den ersten Platz der charts geschafft. Mit der Neuversion mit Shirin David hat der Hit nun die Spitze der Charts erobert. Beim „Wetten, dass..?“-Abschied mit Thomas Gottschalk haben die Musikerinnen erstmals „Atemlos“ live performt. Die weiteren Platzierungen zeigen, dass Weihnachten vor der Tür steht. Denn „Last Christmas“ von Wham nimmt den zweiten Platz ein. Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ folgt auf dem dritten Rang, wie die GfK Entertainment mitteilte.

Darum trug Paris Hilton ihre Kinder nicht selbst aus

Auch Paris Hiltons zweites Baby hat eine Leihmutter ausgetragen. Für die Leihmutter war das keine einfache Entscheidung. „Ich hätte es geliebt, das Baby im Bauch wachsen zu sehen, die Tritte zu spüren und all diese aufregenden Momente zu erleben“, zitiert People aus der ersten Folge der Realityshow „Paris in Love“. Schon ihr Sohn, Phoenix Barron Hilton, ist im Januar 2023 durch eine Leihmutter zur Welt gekommen. In einer Folge ihrer ehemaligen Reality-Show „The Simple Life“ war Paris bei einer Geburt dabei. Das Erlebnis habe sie traumatisiert. „Aber ich wollte unbedingt eine Familie, es ist nur der physische Part … Ich habe einfach solche Angst. Geburt und Tod sind die beiden Dinge, die mir mehr Angst machen als alles andere auf der Welt“, verriet Paris Hilton damals.

Mama Kris als ihre Managerin: So ist es für Kendall Jenner!

Kendall Jenner hat ihre Mama Kris als Managerin. Nun plaudert sie aus, dass ihre Mutter die Aufgabe übernommen habe. „Es gibt Momente, in denen wir am Telefon über Geschäftliches reden. Manchmal führen wir eine hitzige Diskussion über irgendetwas und dann sagt sie plötzlich: ‚Ich liebe dich, wie geht es dir heute?'“, sagt Kendall Jenner gegenüber Forbes‘ 30 Under 30. „Dann sage ich: ‚Oh mein Gott, stimmt, du bist auch meine Mutter!'“, fügt sie hinzu. Kris Jenner hat auch die Tequila-Marke 818 gegründet und ist auch in der Realityshow „The Kardashians“ zu sehen.