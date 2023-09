In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 01.09.23

Überraschung: GNTM-Gewinnerin Sara Nuru hat geheiratet!

Sara Nuru gewann die vierte Staffel von „Germany’s next Topmodel“. In der Liebe läuft es bei dem Modelrund – sie hat vor einigen Monaten nämlich nur ihr erstes Kind auf die Welt gebracht, sondern hat jetzt auch geheiratet. Die 34-Jährige verkündete die tollen News jetzt bei Instagram. Bei der Hochzeit in der Schweiz trug sie ein weißes Satinbrautkleid. Gegenüber der Vogue schwärmt Sara Nuru: „Abends gab es dann einen Moment, als ich mit meiner Familie und meinem Vater traditionell äthiopisch getanzt habe und unsere ganzen Freund:innen mitgetanzt haben, obwohl sie keine Ahnung hatten, wie das eigentlich geht. Und das war so schön zu sehen, wie all diese unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen.“

Nach Vorwürfen: Luke Mockridge wurde zwangseingewiesen

Im Jahr 2021 wurden schwere Vorwürfe gegen Luke Mockridge erhoben. Daraufhin hat sich der Comedian aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Wie er nun selbst öffentlich macht, ging es ihm so schlecht, dass er zwangseingewiesen wurde. „Shitstorm, ich habe schon einige gehabt, da legt man das Handy weg und sagt: ‚Das ist nur in diesem kleinen schwarzen Rechteck, hier draußen ist das ja nicht'“, sagt der 34-Jährige im Podcast „Hätte ich das mal früher gewusst“. Weiter offenbart er: „Ich bin dann zwangseingewiesen worden und habe drei Monate in der Klinik verbracht. […] Du kommst in einen geschützten Raum, weil das alles dann sehr konkret… und in einen Bereich ging, in dem ich geschützt werden musste“

Nach Cardi B: Auch 50 Cent bewirft einen Fan mit Mikro!

Mit Mega-Hits wie „Candy Shop“ und „In da Club“ feierte 50 Cent riesige Erfolge. Im Rahmen seiner „Final Lap“-Tournee reist der Rapper derzeit durch die USA. Bei einem Konzert kam es jedoch zu einem Zwischenfall. Ihm wurden mehrere Mikros in dieHand gedrückt, welche nicht funktionierten. Aus Frust hat er laut TMZ dann ein Mikro in die Menge geworfen – das ging nur ziemlich nach hinten los: Er hat versehentlich einen Fan am Kopf getroffen. Die Frau hat das Konzert in Los Angeles mit einer Platzwunde verlassen. Das erinnert auch eine Szene bei einem Auftritt von Cardi B. Denn nachdem ein Fan sie mit einem Getränk überschütterte, sind ihr alle Sicherungen durchgebrannt. Cardi B hatte dann ein Mikro nach dem Fan geworfen.