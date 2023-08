In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 01.08.23

Angus Cloud (†25) überlebte Schädelbruch und innere Blutung

Im Alter von nur 25 Jahren ist Angus Cloud verstorben. Der „Euphoria“-Star hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen. Nun kamen weitere Details ans Licht: Im Teeniealter erlitt der Schauspieler einen Schädelbruch und innere Blutungen. Er sei in eine Grube gestürzt und erst 12 Stunden später wieder aufgewacht. „Ich war gefangen. Ich bin schließlich herausgeklettert, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Es war verdammt schwer, weil mein Schädel gebrochen war, aber meine Haut nicht, so dass alle Blutungen von innen kamen und gegen mein Gehirn drückten“, sagte er damals laut dem Mirror. Seine Mutter habe ihn später ins Krankenhaus gebracht – dort verbrachte er einige Tage auf der Intensivstation. „Ich bin so gesegnet, dass ich nur eine leichte Hirnschädigung habe. Es ist so geringfügig, dass es sich nicht einmal lohnt, darüber zu sprechen“, so der Serien-Star.

„Eine starke Familie“-Star Suzanne Somers hat wieder Krebs

Suzanne Somers feierte in der Serie „Eine starke Familie“ ihren Durchbruch. Im Jahr 2001 berichtete die Schauspielerin, dass sie Brustkrebs habe. Nun wurde bei ihr erneut Krebs diagnostiziert. „Wie ihr wisst, hatte ich vor zwei Jahrzehnten Brustkrebs, und ab und zu taucht er wieder auf. Ich weiß, wie ich meine Kampfausrüstung anziehe, ich bin eine Kämpferin“, so die Schauspielerin in einem Instagram-Post. „Wie jeder Krebspatient hat man ein flaues Gefühl im Magen, wenn man die gefürchtete Nachricht ‚Er ist wieder da‘ erhält“, berichtete die 76-Jährige kürzlich gegenüber Entertainment Weekly.

Anne Wünsche hat keine Lust mehr auf Instagram

Durch „Berlin – Tag & Nacht“ wurde Anne Wünsche bekannt. Danach startete sie als Influencerin durch und postet regelmäßige Updates aus ihrem Privatleben. Die 31-Jährige hat offenbar die Lust an Instagram verloren, wie sie jetzt verriet. „Ich habe oft das Gefühl, Instagram nicht weitermachen zu wollen – aber aufhören will ich auch nicht“, äußert sich Anne Wünsche in einer Instagram-Story. Die 31-Jährige will ihren Contentkünftig etwas verändern. „Ich muss mir einfach nur den Druck herausnehmen und mir mehr Pausen gönnen“, meint die Beauty. Dann richtet sie auch noch eine Botschaft an ihre Fans: „Bitte vergesst nie: Social Media ist eine krasse Fake-Welt und sie tut nicht immer gut und kann viel kaputt machen.“