Squid Game: Zweite Staffel offiziell bestätigt!

Auf diese Neuigkeit haben Millionen von Fans gewartet: Die Erfolgsserie „Squid Game“ bekommt eine zweite Staffel. Das wurde nun offiziell bestätigt! Schon nach wenigen Wochen wurde die Serie über 100 Millionen Mal gesehen und ist der erfolgreichste Titel auf der Streamingplattform Netflix.

Der Hype um die südkoreanische Serie ist riesig. Nun dürften sich sehr viele Fans von „Squid Game“ über das neuste Interview des Serienschöpfers Hwang Dong-hyuk freuen. Denn er hat eine zweite Staffel offiziell bestätigt – und sogar noch ein paar mehr Details verraten.

Zweite Staffel von „Squid Game“ bestätigt

Vermutlich konnte Netflix und der Erfinder Hwang Dong-hyuk von der Erfolgsserie gar nicht anders, als eine zweite Staffel zu produzieren. Immerhin ist das Verlangen von Millionen Fans so stark gewachsen, dass der Druck riesig gewesen sein muss. Nun gibt es endlich grünes Licht für die Fortsetzung. „Es hat so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel gegeben. Ich habe fast das Gefühl, dass ihr uns keine Wahl gelassen habt“, sagte der Serienschöpfer gegenüber der Associated Press. „Aber ich kann sagen, dass es definitiv eine zweite Staffel geben wird“, setzte er anschließend fort.

Neue Details zur zweiten Staffel

Das Drehbuch rund um die zweite Staffel soll dabei aber noch nicht vollständig fertiggeschrieben sein. Es sei noch im Planungsprozess. Darum sei es auch noch viel zu früh, um irgendwelche Aussagen über die Handlung zu machen. Allerdings wird Gi-hun wieder zurückkommen und „etwas für die Welt“ tun, so der Drehbuchautor. Hwang Dong-hyuk. Was nun genau dahintersteckt, wollte er aber noch nicht verraten. Da man natürlich noch voll im Planungsprozess ist, gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum oder Ähnliches. Schon gelesen? Squid Game: Gefährlicher Trend an Schulen!