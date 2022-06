Squid Game: Netflix verrät erste Details zur zweiten Staffel!

„Squid Game“ war einer der erfolgreichsten Produktionen in der Netflix-Geschichte. Für die Fans gibt es nun eine tolle Nachricht! Die Brutalo-Serie geht nämlich weiter: Der Streamingdienst hat jetzt eine zweite Staffel angekündigt.

Die südkoreanische Produktion geht weiter. Von „Squid Game“ wird es eine zweite Staffel geben, wie Netflix jetzt verkündete. „Bald kehrt Gi-hun zurück. Der Frontmann kommt zurück. Staffel zwei ist in Arbeit“, teilte Netlix mit. Gi-hun und der Frontmann wurden in der ersten Staffel von den Schauspielern Lee Jung-jae und Lee Byung-hun verkörpert. „Der ‚Mann im Anzug‘ könnte wieder für eine Partie Ddakji auftauchen. Außerdem werden wir Young-hees Freund Cheol-su kennenlernen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Um die erste Staffel zu veröffentlichen, habe es 12 Jahre gedauert – „aber es brauchte für ‚Squid Game‘ zwölf Tage, um die erfolgreichste Serie von Netflix zu werden.“ Die Produktion war der erfolgreichste Serienstart bei Netflix überhaupt und sorgte weltweit für Schlagzeilen. In den ersten Wochen nach der Veröffentlichung verfolgten 142 Haushalte die Thrillerserie.

Darum geht es in „Squid Game“

In „Squid Game" treten hunderte Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft in einer Spielshow an, welche hoch verschuldet sind. Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Millionenhöhe. Verlierer des Wettbewerbes werden getötet – die Serie machten vor allem aufgrund vieler brutaler Szenen auf sich aufmerksam. Die Serie hat weltweit einen Hype ausgelöst – auch in Deutschland. Jedoch gab es auch Kritik: Denn auf Schulhöfen wurde die Serie nachgespielt.