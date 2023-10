Squid Game: Brutaler Serien-Hit wird zum Reality-Format!

Mit „Squid Game“ hat Netflix einen riesigen Hype ausgelöst. Die Serie zählt zu den erfolgreichsten Produktionen des Streaminganbieters. Der Serien-Hit wird nun zum Reality-Format.

Im Jahr 2021 wurde „Squid Game“ praktisch über Nacht zum Serien-Hit. Mit 265 Millionen Views und 2,2 Milliarden gestreamten Stunden verzeichnete die Produktion in den ersten drei Monaten einen Rekord nach dem anderen. Bis heute zählt „Squid Game“ zu den erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes. In der südkoreanischen Serie ging es um eine fiktive Game-Show, in welcher die Spieler und Spielerinnen brutale Aufgaben lösen mussten.

Trailer verrät erste Details

Am 22. November startet die Reality-Show „Squid Game – The Challenge“ auf Netflix, in der 456 Kandidaten und Kandidatinnen um 4,56 Millionen US-Dollar kämpfen. Die Reality-Show zeigt erschreckende Paraellen zum Serien-Hit, wie ein erster Trailer zeigt. Darin ist beispielsweise ein Schlafraum zu sehen, in welchem Stockbetten vorhanden sind. Um ein einzelnes Tablett mit Burger und Pommes bricht Gerangel aus und weiter wird gezeigt, dass die Kandidatinnen und Kandidaten zur „Rotes Licht, Grünes Licht“-Puppe strömen und dort gegeneinander antreten. Die grünen Trainingsanzüge oder den maskierten Personen in roten Kapuzen-Overalls sind der Serie nachempfunden. Der Trailer zeigt, dass es zu Verbrüderungen und Intrigen kommen könnte.

Darum geht es in „Squid Game – The Challenge“

456 Spielerinnen und Spieler nehmen an dem Spiel teil und kämpfen um eine lebensverändernde Siegesprämie von 4,56 Millionen Dollar. In einer Reihe von Spielen, die von der Originalserie inspiriert sind (sowie überraschenden neuen Ergänzungen), werden ihre Strategien, Allianzen und Charaktere auf die Probe gestellt, während die Konkurrentinnen und Konkurrenten um sie herum eliminiert werden. Zwar handelt es sich hierbei nur um ein Spiel – aber die Reality-Show ist erschreckend nah am Original dran. Die Kandidaten lassen zudem in Interview-Einspielern durchblicken, dass es sich bei „Squid Game: The Challenge“ keineswegs um ein Kinderspiel handelt.