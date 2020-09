Spuck-Attacke: So reagieren Annemarie & Tim auf den Sommerhaus-Eklat!

Bei RTL ging am Mittwochabend die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ in die nächste Runde. Doch schon zum Auftakt kam es zu einem Eklat, welcher es in sich hat: Neben verbalen Attacken und Beleidigungen kam es zu einer Spuck-Attacke! Annemarie Eilfeld und Tim Sandt haben bei KUKKSI verraten, wie sie die Situation in der Villa erlebt haben.

In der ersten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ kam es zu einem handfesten Zoff. Kubilay Özdemir scheint Streit zu suchen. „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Andreas Robens hat sich ein paar Gläschen Wein gegönnt und geriet mit dem Freund von Georgina Fleur aneinander – welcher ebenfalls etwas zu viel getrunken haben. Zwischen den beiden eskalierte die Situation und es kam dabei sogar fast zu Handgreiflichkeiten.

Kubilay Özdemir spuckt Andrej Mangold ins Gesicht

Andrej Mangold will die beiden Streithähne auseinander halten. Doch das geht nach hinten los: Kubilay Özdemir spuckt dem Ex-Bachelor mitten ins Gesicht! „So etwas Respektloses habe ich noch nie erlebt!“, sagt der Freund von Jennifer Lange und kämpft dabei sogar mit den Tränen. Das Verhalten finden nicht nur die er und die Mitbewohner ziemlich respektlos, sondern auch zahlreiche User im Netz.

Das sagen Annemarie Eilfeld und Tim Sandt zur Spuck-Attacke

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt können das Verhalten von Kubilay Özdemir ebenfalls nicht nachvollziehen. „Wir haben es nicht fassen können, sowas respektloses und auch völlig unnötiges haben wir nicht im Sommerhaus erwartet. Nichts rechtfertigt so ein Verhalten“, sagt das Paar im exklusiven Interview mit KUKKSI. Ruhig wird es im „Sommerhaus der Stars“ aber nicht, denn auch in der zweiten Folge wird es wieder turbulent.

Das bringt das Paar richtig auf die Palme

Sowohl Annemarie Eilfeld als auch Tim Sandt bringt eine Sache ziemlich auf die Palme: „Da sind wir uns absolut einig. Ungerechtigkeit und hinterlistige Machenschaften. Wir sind und waren immer zu jedem ehrlich und das erwarten wir einfach auch von anderen“, erzählen sie uns weiter. RTL und TVNOW zeigen „Das Sommerhaus der Stars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.