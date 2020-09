Spuck-Attacke & Alkohol: So heftig wird der Sommerhaus-Auftakt!

Mit einem echten Knall geht „Das Sommerhaus der Stars“ bei RTL in die nächste Runde. Zum Auftakt kommt es nicht nur zu einem handfesten Streit, sondern eine Spuck-Attacke sorgt bei den Mitbewohnern für Entsetzen.

Bei RTL startet am 9. September 2020 die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Nachdem die Promis ziemlich viel gebechert haben, bleibt es nicht mehr bei verbalen Attacken. Denn es folgen Alkohol-Exzessen und Beleidigungen – und sogar eine Spuck-Attacke!

Es kommt zu einer Spuck-Attacke

In der neuen Staffel scheint vor allem Kubilay Özdemir ziemlich viel Streit zu suchen – den bekommt der Verlobter von Georgina Fleur dann später auch. Doch der Zoff scheint zwischen den Kandidaten dann völlig zu eskalieren. Es kommt dann fast sogar zu einer Prügelei! Denn auch Auswanderer Andreas Robens gerät mit dem Unternehmer aneinander – als Andrej Mangold die beiden auseinander halten will, kommt es zu einer Spuck-Attacke.

Fast-Prügelei und Beleidigungen zum Auftakt

Einige andere Bewohner zeigten sich über das Verhalten fassungslos. „Das war für mich ein Riesenschock, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich stand da nichtsahnend in der Küche und auf einmal ging das so schnell“, sagte Annemarie Eilfeld im RTL-Talk VIPstagram mit Tanja Bülter und Kena Amoa. „Dann folgte diese Spuck-Attacke und ich konnte es im ersten Moment gar nicht glauben, weil ich das noch nie aus nächster Nähe beobachten konnte“, so die Sängerin weiter.

Das wird wohl nicht der letzte Streit im „Sommerhaus der Stars“ gewesen sein. Denn die Vorschau auf Folge 2 zeigt bereits, dass im Haus munter weiter gezofft wird. Und auch Georgina Fleur wird mit ihrem Freund Kubilay Özdemir noch für weitere Eklats in dieser Staffel sorgen. Den Auftakt von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW am 9. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.