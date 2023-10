Spotify erhöht die Preise: So viel kostet der Musikdienst künftig!

Spotify hat in einigen Ländern bereits die Preise erhöht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Preise für den Musikstreaming-Dienst auch in Deutschland angehoben werden. Jetzt wird Spotify auch hierzulande teurer.

Bereits im Nachbarland Österreich und in anderen 52 Ländern hat Spotify an der Preisschraube gedreht. Betroffen sind sowohl Premium-, als auch Studententarife. Die Kundinnen und Kunden werden per Mail informiert, wie Spotify mitteilte. Es ist die erste Preiserhöhung seit über zehn Jahren und damit ein historischer Schritt für das Unternehmen.

So viel kostet das Premium-Abo bei Spotify künftig

Ein Einzel-Abo kostete 9,99 Euro im Monat. Künftig müssen Nutzerinnen und Nutzer 10,99 Euro im Monat blechen. Das Abo für zwei Personen wird um zwei Euro teurer und steigt auf 14,99 Euro pro Monat. Für das Familien-Abo waren bisher 14,99 Euro im Monat fällig – mit 17,99 Euro müssen die Nutzer demnächst deutlich tiefer in die Tasche greifen. Und auch das Studenten-Abo steigt um einen Euro auf 5,99 Euro.

Deshalb steigen die Preise an

Wer den neuen Preisen nicht zustimmt, wird demnach auf das Free-Abo mit Werbung zurückgestuft. Auch in anderen Ländern müssen Kundinnen und Kunden mehr zahlen. In den USA erhöhte sich der Preis für das Standard-Abo von 10 auf 11 US-Dollar im Monat, in Großbritannien stieg der Preis von 10 auf 11 Pfund und auch die Franzosen müssen statt 10 künftig 11 Euro zahlen. Mit Veränderungen im Streamingbereich begründet Spotify die Preiserhöhung. Die neuen Tarife sind „erforderlich, damit wir bei sich ändernden Marktbedingungen weiterhin innovativ sein können. Diese Preisänderungen helfen uns dabei, den Fans weiterhin einen Mehrwert zu bieten“, teilte der Musikstreaming-Dienst in einer Mitteilung mit.