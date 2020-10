Es kommt immer wieder zu Attacken gegen die LGBTQ-Community. Auch, wenn man das in diesem Jahr nicht mehr glauben würde ist die Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewaltausschreitung gegen queere Menschen immer noch prägnant. An dem heutigen Tag soll dagegen ein Zeichen gesetzt werden.

Der 15. Oktober ist ein ganz besonderer Tag, denn heute tragen viele Menschen die Farbe Lila. Doch wieso? Ist das Datum ein geheimes Zeichen um seine Präferenz zu der Farbe auszudrücken? Steckt ein geheimer Club dahinter? Keins davon, denn der heutige Tag eine tiefere Bedeutung! Der Grund dafür ist der heutige “Spirit Day”. Gerade in den USA wird dieser gefeiert – was steckt aber hinter dem “geistigen Tag”?

“Spirit Day” ist Zeichen der LGBTQ-Community

Dass gerade lila die auserwählte Farbe ist hat tatsächlich einen Hintergrund. Denn lila bedeutet an sich für den Geist oder die Seele – so auch hier. Auf der Regenbogenflagge steht es weltweit für die queere Community – also dem “Spirit”. An jedem dritten Donnerstag im Oktober wird die lila zum Symbolbild gegen Gewalt und Diskriminierung – vor allem von LGBTQ-Jugendlichen. Jeder der sich dem verbunden fühlt soll am heutigen Tag lila tragen.

Ausgrenzung von queeren Menschen immer noch aktuell

Leider gibt es immer wieder Übergriffe auf LGBTQ-Teenager. Vor allem in den USA ist das ein alltägliches Problem. Die amerikanische Organisation GLAAD setzt sich seit dem Start des “Spirit Day” für diesen ein und hat im Zuge dessen eine Umfrage gestartet. Dort gaben 71 Prozent der befragten queeren Schüler an, dass sie bereits aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert wurden. Und das nicht von den Schülern, sondern vom Schulpersonal!