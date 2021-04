Spider-Man: Was macht Tobey Maguire heute?

In 2022 ist es soweit: Der erste Teil der Spider-Man-Reihe wird 20 Jahre alt. Dabei gehört der erste Teil zu den erfolgreichsten Filmen überhaupt – und das ist auch kein Wunder. Immerhin schaffte man es mit Technik und vielen Tricks einen damals super modernen Film zu produzieren. Das ist auch der Grund, weshalb der Film auch heute noch so beliebt ist. Tobey Maguire alias Peter Parker spielte die Hauptrolle. Doch was macht er eigentlich heute?

Der Schauspieler hatte einen großen Anteil am Erfolg des Films ,,Spider-Man”. Immerhin riss er uns mit in sein unglaubliches Doppelleben. Im Alltag hatte er keine Chance, die Aufmerksamkeit seiner großen Liebe zu bekommen, und nebenbei rettet er als Superheld die Welt. Eine krasse und gleichzeitig romantische Story. Konnte Tobey Maguire an diesen Erfolg anknüpfen?

Wie ging es für Tobey Maguire danach weiter?

Der Kalifornier war natürlich kein Laie als er die Schauspielrolle in Spider-Man übernahm, doch konnte er auch an den Erfolg anknüpfen? Absolut! Er spielte nämlich nicht nur die Hauptrolle des ersten Teils, sondern auch die des zweiten und dritten. Danach hatte er zwar immer noch ein paar Rollen, die er annahm, es waren aber keine Blockbuster wie die Superheldenreihe. So war er zuletzt als Erzähler in ,,The Boss Baby” im Jahr 2017 zu hören.

Er schlug einen neuen Weg ein

Tobey Maguire hat aber nicht nur das Talent des Schauspielens. Trotz der erfolgreichen Filmrollen hat er zeitgleich auch Filme produziert. Damit fing er im Jahr 2002 an. Übrigens ist es das gleiche Jahr, in dem er die Rolle in ,,Spider-Man” übernahm. ,,25 Stunden” war seine erste Filmproduktion und ist bis heute diesem Job auch treu geblieben. Wenn man die Jahre von 2004 bis 2009 streicht, hat er nahezu jedes Jahr ein Film herausgebracht – und das trotz vielen Rollen, die er in Filmen übernahm und spielte. Erst im letzten Jahr brachte der 35-Jährige den Film ,,The Violent Heart” heraus. Schon gelesen? Spider-Man: 6 kuriose Fakten über den Superheld.