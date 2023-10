Spaghetti Bolognese: Diesen Fehler machen fast alle!

Wer gerne Italienisch isst, führt kein Weg an Spaghetti Bolognese vorbei. Das Gericht ist sehr lecker und auch die Zubereitung ist nicht aufwendig – zumindest, wenn man es richtig macht. Es gibt nämlich einen Fehler, den beim Kochen fast alle machen.

Spaghetti Bolognese landet bei vielen regelmäßig auf dem Tisch. Neben Pizza oder Lasagne führt Spaghetti Bolognese die Trends bei den beliebtesten Gerichten an. Hackfleisch, leckere Soße, Nudeln und würziger Käse – der mediterrane Klassiker ist unschlagbar. Was die meisten aber nicht wissen: Es gibt einen typischen Fehler bei Spaghetti Bolognese, den beinahe alle bei der Zubereitung machen.

Das ist der größte Fehler beim Kochen von Spaghetti Bolognese

Hackfleisch und Tomatenmark gehören zu Bolognese dazu – aber genau hier machen die meisten den größten Fehler. Denn die meisten geben das Tomatenmark direkt in die Sauce Bolognese. „Tomatenmark aus der Tube oder aus der Dose hat oft einen herbes, mineralisches Aroma, das man in keinem Gericht haben möchte“, schreibt Food-Redakteurin Anna Stockwell von epicurious.com. Ihre Empfehlung deshalb: Das Tomatenmark sollte karamellisiert werden und gehört zuerst in die Pfanne. „Die Farbe des Marks sollte sich von leuchtendem, hellen Rot zu dunklem Ziegelsteinrot entwickeln“, schreibt sie weiter. Erst Fleisch, dann Gemüse und dann Tomatenmark – so lautet die richtige Reihenfolge. Danach kommen alle anderen Flüssigkeiten dazu und gibt der Bolognese so ein besonderes Aroma.

Und auch Gemüse dazu

Hackfleisch ist der Bolognese-Star! Und klar: Auch Zwiebeln gehören dazu. Was die meisten aber nicht wissen: Auch Gemüse gehört zu einer Bolognese dazu – und das nicht mal so knapp. Dazu zählen vor allem kleingeschnittene Möhren und Sellerie – das gibt der Bolognese ein besonderes Aroma, welches so beliebt ist. Einige verzichten wegen eines guten Atems darauf, aber auch Knoblauch ist essenziell für eine gelungene Soße. Wenn man übrigens in Eile ist, sollte man lieber auf Bolognese verzichten oder was anderes kochen. Denn eine gute Sauce braucht rund ein bis zwei Stunden Zeit.

Das richtige Rezept für Sauce Bolognese

300g Rinderhackfleisch

150g Pancetta

50g Karotte

50g Stangensellerie

300g geschälte Tomaten

50g Zwiebel

½ Glas trockener Rotwein

½ Glas Vollmilch

½ Glas Gemüsebrühe

Etwas Butter oder Olivenöl

Salz

Pfeffer

Keine matschigen Nudeln

Die Bolognese kann sonst so lecker sein, wenn die Nudeln keinen Biss haben. Denn diese sollten definitiv nicht matschig sein. Spaghetti sind übrigens gar kein Muss zu Bolognese – es gehen auch alle anderen Pasta-Variationen. Es würden beispielsweise auch Penne, Tagliatelle oder Makkaroni gehen. Bei normalen Spaghetti rutscht die Bolognese nämlich ab. Wer hätte es gedacht: Es gibt schon einige Fehler, die man bei der Bolognese machen kann. Mit der richtigen Zubereitung bringt man mit dem Gericht andere um den kulinarischen Verstand. Schon gelesen? Spiegelei braten: Diesen einen Fehler macht jeder!