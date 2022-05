Sophie Turner: Die Schauspielerin ist in Therapie!

Die vergangenen Monate und Jahre hätten für Sophie Turner eigentlich kaum besser laufen können. Sie wurde durch die Serie „Game of Thrones“ weltberühmt und schaffte dadurch ihren ganz großen Durchbruch. Und auch privat gab es einiges für die 26-Jährige zu feiern. Doch nun gibt es einen Dämpfer für die Schauspielerin. Sie beichtete nämlich nun in Therapie zu sein.

Für die US-Amerikanerin ging es in den letzten Jahren sehr steil bergauf. Sie wurde zu einer sehr gefragten Schauspielerin und auch privat lief es alles andere als schlecht. 2019 heiratete sie nämlich ihren Joe Jonas und bekam ein gemeinsames Kind mit ihn. Ein zweites ist auf dem Weg. Doch nun gibt es auch mal nicht so tolle Neuigkeiten.

Darum ist Sophie Turner in Therapie

Die sozialen Netzwerke können auch ein großer Nachteil sein. Sie können nämlich den Druck auf einem sehr erhöhen. So erging es der Darstellerin Sophie Turner. „Ich wünschte, ich hätte mich nie auf die sozialen Medien eingelassen“, sagte sie in einem Interview mit der Elle. Gemeinsame Kommentare hätten zu ihrer Essstörung beigetragen. Sie benötigt nämlich nun professionelle Hilfe. Die Therapie habe sie aber nicht gerade erst angefangen. Ob sie das Problem mittlerweile in den Griff bekommen hat?

Wie ist ihr Fortschritt?

„Für eine lange Zeit habe ich sehr mit meiner Essstörung gekämpft und hatte einen persönlichen Berater. Ein Therapeut, der mit mir zusammen gelebt und sichergestellt hat, dass meine Essgewohnheiten gesund sind“, verriet sie gegenüber der britischen Zeitschrift. Mittlerweile habe sie den Großteil und damit auch das schwerste Stück der Therapie hinter sich gebracht. Dennoch ist sie noch in Behandlung. So gehe sie wöchentlich immer noch dorthin, um nicht rückfällig zu werden. Sophie Turner selbst meint, dass sie die Essstörung mittlerweile in den Griff bekommen habe. Aktuell erwartet sie ihr zweites Kind. Schon gelesen? Diese Hollywood-Stars sind komplett abgestürzt.