Sophia Thiel: So geht es ihr nach der Auszeit!

Schon seit mehreren Jahren gibt es einen richtigen Fitness-Hype in den sozialen Netzwerken. Wenn man das Wort “Fitness” hört, denkt man immer sofort an Pamela Reif. Doch das war nicht immer so, denn vor zwei Jahren stand noch Sophia Thiel an der Spitze. Nun hat sie sich nach ihrer zweijährigen Auszeit wieder zurückgemeldet. Was gibt es für Updates?

Nach zweijähriger Pause hat sich das früher Fitnessmogul Sophia Thiel zurückgemeldet. Kurz vor ihrer Auszeit war sie der absolute Primus der Szene. Egal für was sie geworben hatte, die Fans kauften es und schauten ihre Videos auf Youtube millionenfach. Doch dann war sie plötzlich weg von der Bildfläche. Wie geht es ihr heute und was hat sie in dieser Zeit gemacht?

Was hat sie während ihrer Auszeit gemacht?

Als ihr alles zu viel wurde und sie im Stress versank, fiel sie in ein sehr tiefes Loch. Also ist sie erst mal raus aus Deutschland und nach Los Angeles geflogen. Das verriet sie in ihrem neusten Video auf Youtube. Das erste Video nach 21 Monaten Pause. Doch in LA ging es ihr dann noch viel schlechter. ,,Für mich persönlich war es die dunkelste Zeit”, beichtete die Beauty. Sie habe zwar schon April 2020 ein Comeback geplant, doch als sie das fertige Videomaterial hochladen wollte, kam ihr alles wieder hoch. Sie konnte nicht über ihren Schatten springen und so verzögerte sich ihr Comeback.

Wie geht es ihr heute?

Im Sommer letzten Jahres kam dann die Kehrtwende. Sophia Thiel brachte wieder Struktur in ihr Leben und in den Alltag. Es geht ihr jetzt nicht mehr nur um Gewicht, Körperfettanteil und ihren Körper. Zudem verriet sie in ihrem Video, dass sie wieder verliebt sei. Es gibt nämlich wieder jemanden an ihrer Seite. ,,Schönerweise war ich im Lockdown nicht alleine. Da ist jemand Neues in meinem Leben", erzählte sie freudestrahlend.